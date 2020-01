Cada kilo valió la pena: Sofía Garza

Subir de peso por un personaje siempre es complicado, pero cuando hay hipotiroidismo de por medio, hay que ser más cuidadoso.

Y eso lo experimentó Sofía Garza, quien este año protagonizó la telenovela Cita a ciegas, para la cual aumentó 12 kilos.

El hipotiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea, responsable del metabolismo.

En la historia, cuya transmisión acabó en noviembre, interpretaba a Lucía, una joven con sobrepeso que apuesta con su madre (interpretada por Victoria Ruffo) a que bajará kilos y conseguirá novio antes de la boda de su pequeña hermana.

“Al subir de peso todo cambia, fue un proceso monitoreado por un nutriólogo, porque como tengo hipotiroidismo, entonces había que tener más cuidado; en un lapso de tres meses subí y luego mantenerme, apenas en octubre me dieron luz verde para comenzar a bajar”, recuerda la actriz.

La telenovela de Las Estrellas fue el primer protagónico de la regiomontana y esposa del escritor y guionista Carlos Algara, quien antes había tenido participaciones breves en series como Sense8 y Paquita la del Barrio.

Comenta que durante la producción tuvo que comprar ropa holgada, para no sentirse agobiada.

“Era horrible, no me quedaba nada, así que fui a comprarme cosas. Cuando me sentía agobiada lo llegué a usar para el personaje, era jugar con esa incomodidad y decir que ese no era mi cuerpo, como le pasa a Lucía”, detalla.

“Ahora va a ser un proceso de meses para llegar al peso, pero valió kilo por kilo todo el esfuerzo”, indica.

Por ahora continuará su faceta de música y espera tener más ofertas para televisión o quizá cine.

La producción de Pedro Ortiz de Pinedo también contó con las actuaciones de Arturo Peniche, Gonzalo Peña, Sofía Garza, Omar Fierro y Sara Corrales.

Subieron de peso

Otros actores que han experimentado con su peso para poder encarnar ciertos personajes han sido Vadhir Derbez y Fernanda Castillo, ambos para la cinta de comedia Dulce familia, que retrata los desórdenes alimenticios y miedos de cinco mujeres.

En producciones hollywoodenses, actrices como René Zellweger, en su conocido rol en El diario de Bridget Jones; Russel Crowe para la película Body of lies; Ryan Gosling para The lovely bones, Matt Damon para The informamt y Christian Bale para The maquinist, entre otros, también han tenido que ganar kilos para sus papeles.