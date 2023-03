Buscan cancelar a Gloria Trevi para que no se realice su concierto en el Auditorio Nacional

Gloria Trevi nuevamente está dando de qué hablar luego de que en las últimas horas su nombre se volviera tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional.

Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su exmánager.

"Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos", se lee en la primera parte de dicha petición que ya suma casi 5 mil firmas.

En la petición que fue lanzada ayer, se muestran un viejo video en el que Trevi y Andrade están siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende a Sergio de los señalamientos de al periodista.

"La sociedad se ha dejado engañar pues Gloria Trevi se ha disfrazado incluso de feminista haciendo himnos y se ha olvidado de su pasado a lado de Sergio Andrade, en el cuál, explotaba menores de edad y era parte de una cadena de trata de blancas, se dice víctima, pero siempre ha defendido a Sergio Andrade", se lee en la petición.

En el escrito de la plataforma se menciona que en 2022 el cantante Édgar Oceransky, acusado de de acoso sexual, finalmente no se presentó en este recinto capitalino por la presión que se ejerció en su momento.

Un usuario en Twitter opina:

"Ya les había dicho que se me hace injusto que quien utilizó su fama para lastimar niñas siga en los escenarios. Y como dije en mi firma, ella tenía el poder y el control cuando sucedió. No es una víctima. Si pueden firmen".

Nuevas acusaciones en contra de Trevi y Andrade

La cantante mexicana Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade vuelven a enfrentar una nueva demanda de abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990, en Los Ángeles.

Según la demanda obtenida por el medio estadounidense The Rolling Stone, ni el nombre de Trevi, ni el de Andrade aparecen de forma literal en el documento, pero debido a los detalles que presentan los demandantes y la cronología de sus narraciones, deja claro que ellos dos son los acusados.

A inicios de enero de 2023, se supo que las dos víctimas alegan que tenían 13 y 15 años cuando la cantante de "Pelo suelto" se les acercó para proponerles unirse a un supuesto programa de capacitación musical de élite dirigido por Andrade y para entonces, tanto Trevi como Andrade ya gozaban de la fama y el reconocimiento internacional.

En su descripción, las demandantes aseguran que Trevi las preparó y las manipuló en diversas ocasiones para convertirse en "esclavas sexuales" del productor y que gran parte del abuso se llevó a cabo en el condado de Los Ángeles.

Ambas describen que los hechos que vivieron por separado con Andrade fueron agresiones físicas, sexuales, aislamiento de su familia y abusos constantes.

"(Trevi y Andrade) usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar (a las víctimas) y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años", alega la denuncia, según la revista musical.

El documento se presentó el 30 de diciembre bajo la Ley de Víctimas Infantiles de California, que permite a los sobrevivientes de abuso sexual infantil presentar casos civiles y que suspendió temporalmente el plazo de prescripción para las denuncias más antiguas de abusos sexuales a menores.

El pasado persigue a Trevi

En enero de 2000, Trevi, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como "Mary Boquitas", fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en septiembre de 2004, después de que un juez dictaminara que no había pruebas suficientes para respaldar los cargos de violación, secuestro y corrupción de menores presentados en su contra.

Sin embargo, aunque Andrade fue condenado por violación, secuestro y corrupción de menores, solo pasó un año más tras las rejas.



El escándalo en torno al entonces llamado "clan Trevi-Andrade" comenzó a salir a la luz cuando la cantante Aline Hernández publicó el libro "La Gloria por el infierno" (1998).

Aun sin respuesta de Trevi ante las nuevas acusaciones, la cantante siempre se ha declarado inocente, y desde su liberación retomó su carrera con éxito y se ha dedicado a intentar limpiar su nombre.



*Con información de EFE.