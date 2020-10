BTS lanza "Life Goes On", un adelanto de su nuevo disco "BE"

La banda surcoreana BTS han anunciado este viernes que el tema "Life Goes On" será el primer corte que sus seguidores puedan escuchar de "BE", su esperado nuevo álbum, que verá la luz el 20 de noviembre.

Será el quinto disco de estudio para estos superventas del K-Pop, que en 2020 ya alcanzaron el número 1 en 20 países (incluidos Estados Unidos. y España) con su anterior trabajo, "Map Of The Soul: 7", del que se despacharon más de 4 millones de copias en todo el mundo.

Está previsto que BTS estrene el tema en directo con motivo de su intervención en la gala de los American Music Awards, que tendrán lugar el 22 de noviembre y que será retransmitida en EE.UU. por la cadena ABC.

El trabajo de composición de "BE" arrancó antes de lo esperado, al posponerse a causa de la pandemia de coronavirus la larga gira que debía llevarles por todo el mundo, con dos conciertos en Barcelona el pasado mes de julio que habrían sido los primeros en suelo español.

Precisamente como remedio para vencer las emociones de la actual coyuntura sanitaria, el septeto lanzó en agosto con gran éxito un nuevo tema, "Dynamite", el primero cantado íntegramente en inglés, con "un mensaje lleno de felicidad y confianza".



BTS pueden mostrarse optimistas pese al contexto, ya que se han convertido en un ejemplo de cómo aprovechar la reconversión digital y su fama global. Así, se estima que unas 750 mil personas pagaron entre 20 y 28 euros por disfrutar del concierto vía "streaming" que ofrecieron en junio de este año, una experiencia que repitieron este mismo mes con una doble sesión en vivo desde Seúl.

Desde el lanzamiento en 2014 de su debut, "Dark & Wild", se han convertido en la formación de K-Pop de mayor éxito en plataformas digitales y han sido apodados por la BBC como "los Beatles del siglo XXI", un símil que compara el fenómeno que generó en los años 60 la "Beatlemanía".

