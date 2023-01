Bryan Cranston ahonda en el duelo, la depresión y la empatía

“¿Por qué vale la pena vivir?” Es una de las preguntas que rondan la segunda temporada de la serie Your honor, explica el protagonista Bryan Cranston.

Es también un cuestionamiento con el que, coincide el actor, ahora que se estrenan los nuevos episodios, muchos podrían identificarse tras vivir una pérdida, por ejemplo, por la pandemia del Covid-19.

“Sé que hay personas que están viviendo en desesperación, en duelo, que piensan en suicidio o lo han intentado antes y yo únicamente toco ese mundo, esa sensación de ese dolor abyecto. Siento mucha empatía hacia ellos, existe ayuda, una posibilidad, algo en el otro lado que puedes sacar de todo esto”, menciona el actor en entrevista con EL UNIVERSAL.

“¿Serás el mismo después de la tragedia? No, y creo que es un error pensar que puedes olvidar, nunca olvidas. En cierto punto tú sólo vives con ello, el conocimiento de esa tragedia como parte de lo que eres; portas la cicatriz: emocional, física, la usas por el resto de tu vida pero creces a partir de eso y ves a otras personas con cicatrices. Es como: ‘¡oh! No estás solo’, ésa es la experiencia humana”, añade.

El actor de 66 años, quien da vida a Michael Desiato, un hombre que ha perdido a su hijo, comparte algo de lo que aprendió en el proceso para interpretar a este personaje y que podría dar esperanza a quien atraviese por una situación difícil:

“En mi exploración sobre el duelo me di cuenta de que es algo prevalente y eso significa que no estás solo, que otros se sienten de la misma forma y si eso te da alguna medida de alivio, alguna pequeña medida de comodidad, de que puedes buscar ayuda, espero que lo hagas”.

La serie, que llega a Paramount+ el próximo 3 de febrero, presentó en su primera temporada al juez de Nueva Orleans Michael Desiato (Cranston) quien hace todo lo posible por proteger e incubrir a su hijo Adam (Hunter Doohan) luego de que en un accidente atropellara y matara al hijo del líder de una organización criminal.

Para la segunda entrega, Michael está completamente transformado: lo ha perdido todo, a su trabajo e hijo, pero también las ganas de vivir.

“Si la primera temporada fue sobre un hombre que hizo todo para proteger a su hijo, y falló, comprometió sus principios, rompió su voto de justicia y honorabilidad, perdió su trabajo y, su esposa, su lugar en la sociedad, todo, el otro lado de eso es, ¿por qué vale la pena vivir? ¿Por qué debería vivir? ¿Por qué razón?”, adelanta Cranston.

“Cuando alguien pierde todo en la desesperación y el dolor y tiene pensamientos suicidas ¿cuál es el propósito? En esta temporada vemos esa exploración para Michael de encontrar su camino y de descubrir si hay vida después de esta horrible y trágica experiencia”.

Al servicio del público

Entre los personajes más memorables que Bryan ha interpretado en la pantalla chica, están el profesor de química convertido en narcotraficante, Walter White (Breaking Bad), durante cinco temporadas y el divertido padre de familia, Hal Wilkerson (Malcolm el de en medio), a lo largo de siete temporadas, siendo uno de los rostros más reconocidos en la tv.

Como el protagonista de Your honor señala que tiene poco en común con la situación que vive su personaje en cuanto al duelo que enfrenta. El actor indica que si bien es un tema que se ha visibilizado más dentro del medio del espectáculo, la depresión no es parte de él.

“Nunca me he sentido de esa forma, soy muy afortunado en eso, a sabiendas de que la depresión no es parte de mi carácter idiosincrático. No soy un experto en ese tema, como actor te enfrentas a los personajes que simulan ser expertos en puntos de vista pero no lo somos en absoluto”, añade.

Espera que con la serie dé esperanza a quien atraviese por una situación difícil:

“El duelo es algo prevalente, no estás solo, y espero que eso te dé alguna medida de alivio"

“Si alguien por ahí está teniendo esos sentimientos similares y se mejora por la serie o es ayudado en alguna forma, esa sólo es la cereza en la punta del helado porque es principalmente un drama entretenido y en el drama para hacer eso quieres retratar todo tan honesto y humanamente posible y espero que lo hayamos hecho”.