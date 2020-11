En Hong Kong le llamaban "El show de Kato" y no "El avispón verde", que era su nombre original, porque para los televidentes de ese pais, el personaje interpretado por Bruce Lee era más importante que el protagonista.

Lee, un hombre de 1.72 metros de altura, nacido en San Francisco, EU, pero que creció en el pais asiático, era una estrella televisiva gracias al manejo de las artes marciales que acababa con los villanos.

Pero no sólo eso, sino que el actor y atleta se encontraba desarrollando lo que sería conocido como el jeet kune do (camino del puño interceptor), arte marcial basada en su filosofía de vida, sobresaliendo la flexibilidad y los golpes certeros, sin tanta coreografía de otras.

Comenzó su carrera actoral siendo adolescente de 11 años en "Golden gate girl", con una pequeña participación, pero tuvo que esperar cinco más para tener un papel más relevante en el drama "The birth on mankind".

De 1948 a 1957 participó en 18 largometrajes producidos en Hong Kong aprovechando su destreza en las artes marciales. En 1964, seis años después de regresar a EU, donde se financió la carrera de filosofía trabajando en un restaurante y dando clases de boxeo, fue a un campamento de karate en el que fue descubierto por un productor televisivo que lo invitó a realizar castings para sus proyectos.



Foto: Especial

Entonces llegó "El avispón verde" y su personaje de un sirviente profesional que ayudaba a un hombre millonario en la lucha contra el crimen. Pero no sólo era ejecutor de artes marciales, también sabía de tecnología y eso, dicen críticos, ayudó a que personajes asiáticos tuvieran paulatinamente presencia en Hollywood.

Fundo una escuela en Hollywood al que asistieron actores como Steve Mc Queen ("El gran golpe") en donde le pegaban, decía Lee, no para enseñarles a pelear, sino a moverse con base en emociones.

"Es actuar sin pretender, es una combinación de las dos: por un lado tiene el instinto natural y por otro, el control; tienes que combinarlo armónicamente", comentó en una entrevista.

En 1971 recibe la propuesta de 15 mil dólares a cambio de filmar dos películas, siendo la primera "The big boss" que en su primer dia en cines recuada casi 400 mil dólares. La siguiente, "Fist of fury", explota la superioridad del kung fu.

La tercera película, "El regreso del dragón", lo une a Chuck Norris y recauda 5 millones de dólares. "Enter the dragon" fue su última película, la cual revisó en su totalidad sin tener aún efectos especiales y música.



Foto: Especial

Antes de su estreno, en julio de 1973, fue víctima de edema cerebral.

"Le ofrecieron un analgésico, después de tomarlo, fue a acostarse y entró en coma", se leía en el sitio BruceLee.com, manejado por The Bruce Lee Family Company.

Semanas antes había sido llevado a un hospital por dolores en la cabeza y convulsiones. Fue dado de alta y se fue a Hong Kong.

Bruce murió en casa de la actriz Betty Ting Pei quien presuntamente era su pareja y que entonces reportó haber fumado algo de hachís.

El año pasado el nombre de Lee sonó con fuerza al aparecer en el filme "Once Upon A Time in Hollywood", de Quentin Tarantino. Ahí es puesto como alguien arrogante, lo cual fue reprobado por su hija Shannon. Tarantino se defendió y dijo que no había mentido.

Lee tenía 32 años cuando falleció. Hoy habría cumplido 80 años.

