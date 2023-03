Brooke Shields revive el abuso sexual que sufrió a los 20 años

Brooke Shields se sinceró y habló del abuso sexual que sufrió por parte de un importante ejecutivo de Hollywood cuando tenía 20 años, sin embargo, en ese momento la actriz creyó que ella había sido la responsable de que el hombre se le insinuase, pues se reunió con él en búsqueda de relanzar su carrera en la actuación.

La actriz de 57 años recordó uno de los episodios más amargos de su vida, a propósito del estreno de su documental "Pretty baby" en Hulu, producción que lleva el mismo título de la cinta que protagonizó en 1978 con tan sólo 13 años, producción que causó gran controversia en torno a su estreno.



Foto: Instagram

Esto debido a que cuando fue lanzada en cines, la cinta de Louis Malle generó gran indignación en la audiencia, debido a que retrataba la vida de Hattie (Susan Sarandon) y Violet (Brooke Shields), madre e hija, en la que el papel de Susan trabajaba como trabajadora sexual.

Sin embargo, la historia ambientada en 1916 da un giro cuando Hattie se casa con un hombre y abandona a Violet a su suerte, por lo que la dueña del burdel toma la decisión de introducirla como trabajadora sexual pero su objetivo se ve frustrado por la intervención de Belloq, interpretado por el actor Keith Carradine, que da vida a un fotógrafo que se convierte en su protector.



Foto: IMDb

Las criticas llovieron no sólo al cineasta francés, sino a la madre de Brooke (Teri Shields), quien fue acusada de exponer a su hija y permitir su sexualización cuando tenía sólo 13 años, en la búsqueda de enriquecerse con su carrera infantil, pues llegó a un acuerdo con Malle de que la actriz hiciera un desnudo en una de las escenas.

Y aunque el abuso sexual del que la actriz habló a “People” no tuvo lugar durante las filmaciones de la película, sino siete años más tarde, Shields ha expresado en más de una ocasión que a lo largo de su juventud estuvo expuesta a diferentes tipos de abusos.



Foto: Instagram

La actriz contó que cuando tenía 20 años y se encontraba terminado sus estudios en Literatura Francesa se reunió con un ejecutivo de Hollywood pues, de acuerdo con lo que narró, en esa época su aparición en la pantalla grande se había reducido y tenía el deseo de retomar su carrera en la actuación.

Shields reveló que habían ido a cenar y, posteriormente, el ejecutivo le pidió que lo acompañase a su habitación de hotel para hacer una llamada, petición a la que accedió y tras colgar el teléfono, el hombre -del que prefirió no revelar la identidad- se le acercó para propiciar un encuentro sexual, sin embargo, la actriz fue muy escueta a la hora de describir la situación.

"Seguía diciendo: 'No debería de haber hecho eso. ¿Por qué subí con él? No debería haber tomado esa bebida en la cena", destacó.

Además, Brooke confió que creyó que ella había provocado lo ocurrido por el hecho de no negarse, además contó que trató de dirigir sus pensamientos a otro sitio, mientras entablaron ese encuentro: “Era una elección del tipo de lucha o huida y luchar no era una opción, así que simplemente dejas tu cuerpo. 'No estás allí. No sucedió´".

