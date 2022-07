Britney Spears volverá a la música a dueto con Elton John

Luego de estar bajo la tutela de su padre por 14 años, Britney Spears ya puede tomar sus propias decisiones y no sólo en lo relacionado con su vida personal, sino que ya tomó las riendas de su carrera y ya prepara su regreso a la música y ¡de qué manera!, pues medios internacionales han difundido que grabó un cover de uno de los temas más exitosos de Elton John, el cual interpretan a dueto; aseguran que se convertirá en la canción del año.

Desde que Britney ganó la batalla legal contra su padre, James Spears, la “princesa del pop” ha tomado decisiones importante en su vida. Una de ellas fue la de contraer matrimonio con su novio Sam Asghari, al que conoce desde hace cinco años y con quien ya tenía planes de boda, pero que su situación familiar le impedía concretar.

A casi dos meses de contraer nupcias por tercera vez, la cantante de 40 años regresó al estudio de grabación para colaborar con nada más y nada menos que Elton John, con un remix de “Tiny Dancer”, tema que hiciera famosos el músico inglés en 1972, según informa “Page Six”.

De acuerdo a una fuente del medio estadounidense, Britney viajó a Beverly Hills para grabar el tema, la semana pasada. La intérprete de “Toxic” se reunió con el “Rocket Ma” en la ciudad californiana para revitalizar los ritmos de la canción, en el estudio del productor Andrew Watt, quien ha estado detrás del trabajo creativo de álbumes de Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam y Ozzy Osbourne, lo que lo hizo merecedor del Premio Grammy, en 2021.

“Britney está oficialmente de vuelta. Ha vuelto al trabajo y está muy emocionada”, contó la fuente a “Page Six”.

Otro de los pormenores que se dieron a conocer es que la canción será lanzada por Universal Music y estrenada en agosto. “Ya la tocaron para la gente de su sello discográfico, y todo el mundo se está volviendo loco. Es tan bueno”, indicó la fuente. “Están diciendo que esta va a ser la canción del verano.

Otro dato importante es que Britney siempre ha sido una gran admiradora de Elton, por lo que causó una gran ilusión colaborar con el artista inglés de 75 años, y que sea a lado del músico su tan esperado regreso a la música.

A mitades de julio, Britney compartió una historia –en sus redes sociales- en la que interpretaba su éxito de 1998, “Baby One More Time”, video que fue atribuido por sus seguidores como una pista que está más que lista para su regreso.

“Tiny Dancer” se ha convertido en una canción atemporal, pues a 50 años de su estreno, no ha sido olvidada: Rihanna hace referencia de ella en “SOS” y Ed Sheeran en “Castle on the hill, mientras que expresidente de EU, Donald Trump, la uso como música de fondo durante su campaña presidencial en 2016.

