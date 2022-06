Britney Spears tuvo un ataque de pánico en su boda; confiesa que está en shock

Para Britney Spears, su boda fue un hermoso sueño que vivió junto a su ahora esposo Sam Asghari y 60 invitados que disfrutaron de una celebración sacada como de un cuento de hadas, donde un carruaje, flores y mucho baile hicieron que la cantante aún esté en shock.

Así lo detalló ella misma en una publicación en sus redes sociales, donde compartió unas fotografías del especial día en el que invitadas como Donatella Versace, Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore y Madonna se habrían caído al menos dos veces en la pista de baile. "¡La ceremonia fue un sueño y la fiesta aún mejor!", escribió Spears.

Britney se puso muy nerviosa por la mañana, después tuvo un ataque de pánico del que se recuperó después; confesó que aún está en shock y que su boda simplemente fue genial.

"¡Tanta gente increíble vino a nuestra boda y todavía estoy en shock!”, comentó la intérprete de "Toxic", quien además posteó un video con algunos de los mejores momentos con una versión acústica de "Can't Help Falling in Love" de Elvis Presley.

Incidente en la boda

El exesposo de Britney Spears se coló en la boda de la cantante celebrada en el sur de California, el capitán del Departamento de Policía del condado de Ventura, Cameron Henderson, informó que los agentes respondieron a una llamada de invasión de propiedad poco después de las 2 de la tarde del jueves.

Se detuvo al primer esposo de la cantante, Jason Alexander, en el lugar de la ceremonia. Henderson dijo que Alexander fue detenido después de que los policías se dieron cuenta de que había una orden judicial para su arresto en otro condado.

Alexander comenzó a transmitir en vivo en Instagram cuando se acercó a los guardias del evento. En lo que parecía ser una sala mayormente vacía, pero decorada, les dijo que Spears lo había invitado.

“Es mi primera esposa, mi única esposa”, comentó Alexander, quien estuvo casado brevemente con Spears, su amiga de la infancia, en 2014. Su matrimonio duró apenas 55 horas.

*Con información de AP.

