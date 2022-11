Britney Spears reacciona a deseo de Millie Bobby Brown de encarnarla en película

A la actriz Millie Bobby Brown, famosa por su actuación en "Stranger Things" y "Enola Holmes", le entusiasma pensar en interpretar a un personaje de la vida real, y en entrevista con Drew Barrymore confesó que le encantaría encarnar a Britney Spears.

Bobby Brown, de 18 años, consideró que interpretaría de manera adecuada a la llamada "princiesa del pop", que actualmente tiene 40, pues desde que era niña siguió la carrera de la estadounidense, además de que ha visto varios videos y entrevisras de cuando Spears era joven, por lo que asegura que lo haría bien.

"Creo que su historia es especialmente adecuada para mí. También creció delante de la cámara, vi sus videos y entrevistas cuando era más joven y buscaba las palabras adecuadas. No sé, no la conozco, pero cuando la miro, estoy seguro de que podría contar bien su historia. Sólo su historia", detalló.

Britney reacciona a la idea de una película o bioserie

Briy Spears aún no desea que una película o una bioserie cuente su vida, la cantante, que recientemente recuperó su libertad por el fin de su tutela, y que se casó hace poco, desea seguir viviendo muchas cosas más antes, y le mandó un mensaje a todos aquellos que desean hacer un producto sobre su vida.

Con una foto de un portón cerrado, Britney aclaró que "aún está viva": "He oído hablar de hacer una película sobre mi vida. ¡¡¡Todavía no estoy muerta!!! Aunque está bastante claro que me preferían muerta", se lee en su mensaje en el que aprovecha para enviarle un mensaje a sus padres.

"Es gracioso que las mismas dos personas que me dieron la vida sean exactamente las mismas 2 personas que me la quitaron... ¡pero adivinen qué! Estoy viva y vuelvo a respirar", se lee.

Dicho mensaje lo compartió en Instagram momentos después de que Millie Bobby Brown confesara lo feliz que la haría darle vida a Britney Spears.



