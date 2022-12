Britney Spears, ¿por qué se hizo católica y luego prefirió ser atea antes de su cumpleaños 41?

La vida de Britney Spears, la Princesa del Pop, ha girado en torno a diversas polémicas: que van desde las batallas con su padre James por la tutela, dos matrimonios fallidos, además de la religión, pues te sorprenderá saber que en más de una ocasión ha cambiado su tipo de creencia, es por ello que hoy, en medio de su cumpleaños número 41, te contamos las razones que llevaron a la intérprete de “Toxic” a hacer públicas sus posturas a lo largo de su trayectoria.

La doctrina fue el primer salto de la celebridad hacia el mundo musical, ya que de acuerdo con medios internacionales, Britney comenzó cantando en el coro de Los Bautistas del Sur, en Louisiana. El grupo al que ella pertenecía profesa una ideología evangélica, es decir un movimiento del cristianismo protestante que consiste en la salvación de la humanidad a través de la fe en dios.

Sin embargo, a principios de 2003, tanto ella como otras celebridades: Demi Moore, Paris Hilton y Madonna sentían fascinación por las enseñanzas de Cabalá, una de las religiones más antiguas y consolidadas que se basa en una interpretación esotérica del Antiguo Testamento.

La relación de Britney con el Cabalá terminaría para 2006, pues el periódico británico “The Sun” reportó que a través de un comunicado, la famosa dio a conocer que se alejaba del sistema de creencias porque le quitaba mucho tiempo: "Ya no estudio más Cábala, mi bebé es mi religión", expresó.

En 2005 la mujer dio a luz a su primogénito Sean Preston y un año más tarde se encontraba en espera de su segundo bebé.

Britney y su encuentro con la iglesia Católica

En agosto de 2021, la famosa sorprendió a algunos de sus fanáticos tras anunciar que ahora profesaba la religión católica.

Fue a través de redes sociales donde compartió una fotografía en la que se le observó con un vestido azul que supuestamente había usado en el templo.

“Acabo de regresar de la misa… ahora soy católica … ¡Oremos!”, expresó. Días después también acaparó los reflectores cuando borró la publicación.

“Crecí bautista… Pero también estudié Cabalá, pero soy algo intermitente (en eso), pero sí creo que hay un Dios”, publicó en el 2020.



Britney se declara atea

Los conflictos familiares también han influido en las decisiones religiosas de Britney, como sucedió en septiembre de este año cuando se declaró atea luego de que su hijo menor, Jayden James Federline, dijera en entrevista que su madre no les prestó la misma atención a ellos que a otras áreas de su vida.

Tanto Jayden como Sean fueron invitados a la cadena ITV donde externaron las supuestas situaciones a las que se enfrentaron bajo la crianza de la cantante, y aunque Britney aseguró que ya era una mujer nueva luego de la eliminación de su tutela, sus hijos sacaron a relucir su mala relación.

Por eso, la mujer declaró mediante un audio que se filtró en redes sociales: “Honestamente, mi papá necesita estar en la cárcel por el resto de su vida. Pero como dije, Dios no habría permitido que algo así me sucediera, si existiera un Dios. Ya no creo en Dios por la forma en la que mis hijos y mi familia me han tratado. Ya no hay nada en lo que pueda creer. Soy atea”.

