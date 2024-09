El número de votos hizo que Briggitte Bozzo, anoche, se convirtiera en la quinta finalista de “La casa de los famosos México”, y por ende, abandonará la casa a unos cuantos días de la gran final.

Ahora, y a menos de 24 horas de su salida, la actriz venezolana hace una reflexión sobre su participación en el reality y aunque confesó que no fue nada sencillo, sí muy enriquecedor pues se lleva muchísimas experiencias y sobre todo aprendizajes.

“Estoy muy agradecida con el público, con mi familia por todo el apoyo que me han dado, (fue) un recorrido bastante complicado, pero me llevo muchos aprendizajes. Salí siendo otra”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Y es que, a diferencia de muchos exintegrantes, Bozzo aseguró que el programa no sólo le permitió mostrar una faceta que pocos conocían de ella; incluso, la empoderó y espera que este mismo mensaje lo hayan recibido los televidentes.

“Esta temporada ayudó a que las mujeres no se dejen, que tengan el valor de hablar, a no tener miedo y que, independientemente de todo, no puedes dejar que una persona venga y quiera apagarte", agregó.

Sobre la violencia de género, el bullying y todas las agresiones que tanto ella como sus compañeras recibieron de parte de algunos integrantes del Team Mar, Briggitte dejó claro que fue de las cosas más fuertes que vivió en la casa; sin embargo, supieron salir adelante y lo manejaron de la mejor manera.

“Como equipo pudimos salir adelante y no dejar que nos hundiéramos. Nos defendimos y Gala lo hizo de la mejor forma posible y le dio una enseñanza a todas las mujeres que están ahí afuera”.

Asimismo, está convencida de que cada uno de los miembros de su equipo jugó un papel importantísimo para que, al final, lograran conectar con el público y les entregaran la victoria.

"Arath tuvo mucha serenidad, es un padre de familia espectacular; Mayito también, con mucha paciencia; Gala nuestra defensora número uno y Karime que es nuestro apoyo. (Jugamos) con mucha fé, fuerza, con el corazón... por eso estamos en la final”, explicó.

Pero, a pesar de todo lo negativo, reconoció que estar incomunicada por tanto tiempo le ayudó a evolucionar como persona y darse cuenta lo realmente importante que tiene esta vida:

"Me ayudó mucho, en todos los aspectos”.Nunca pensé en cumplir estereotipos, me dejé llevar con lo que estaba pasando en mi corazón y no influenciarme por cosas malas”, finalizó.

La gran final de "La casa de los famosos México" se llevará a cabo este domingo, será hasta entonces cuando el público conozca cuál de los cuatro finalistas: Karime Pindter, Gala Montes, Mario Bezares o Arath de la Torre, se alzará con el triunfo y el premio de cuatro millones de pesos.

