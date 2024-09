La tensión en "La casa de los famosos" regresa a menos de dos semanas de que se sepa quién ganará el reality, pues ahora que Karime Pindter y Gala Montes han asegurado su lugar en la final, el estrés de los otros habitantes comienza a evidenciarse, como ocurre con Mario Bezares que está siendo muy criticado por sugerir que Karime tiene una obsesión con Briggitte Bozzo.

Esta noche conoceremos a la o el décimo eliminado de "LCDLF" y, con su salida, se dará paso a la última semana del reality, que superó a su primera edición no sólo en rating, sino en polémicas.

Y aunque, desde la salida de Adrián Marcelo de la casa, las diferencias entre las y los participantes se redujeron casi por completo, en los últimos días "Mayito" se ha mostrado muy estresado, pues estuvo a punto de volverse el primer finalista del reality, sin embargo, fue Karime quien se llevó esta ventaja.

Bezares es, junto a Briggitte, Arah y Agustín, uno de los cuatro nominados de la semana, situación que "las chicas supoerponedoras" consideran que lo tiene en un estado de visible irritabilidad, pues ya no sólo protagonizó una discusión con Karime hace unos días, cuando le llamó la atención por la poca destreza con que contó para desempeñarse en un reto, sino que esta mañana hizo un comentario acerca de la joven que ha disgustado mucho en redes.

Mayito se acercó a Arath, aparentemente angustiado, por el comportamiento que Pindter tiene con Bozzo, sugirieron que es tanto lo que se acerca a ella que parece estar obsesionada con ella.

"Hablando de comportamientos y todo eso, ¿no crees que Karime está obsesionada con Briggitte?, que está así de el enamoramiento y la acosa, estar ahí abrazándola, y haciéndole, acariciándola, que dices...", expresó.

De la Torre, sorprendido, le dijo que a él no le parecía que su cercanía era con esa intención y que, de hecho, no había notado un comportamiento digno de llamar su atención.

"No me he fijado, wey... me he fijado que sí la jala mucho para dormir, pero no así", señaló.

En redes, se cree que Bezares está exagerando y que su comentario podría jugarle en contra, pues consideran que está tratando de dejar mal tanto a Karime y Gala, que ya son finalistas, para ganarse el apoyo del público y ser el más votado.

