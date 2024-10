La quinta finalista de "La casa de los famosos", Briggitte Bozzo, cuenta que, en cuanto finalizó el reality, la producción solicitó al team "Mar" a que contribuyera a reivindicar la imagen de los exintegrantes de team "Tierra", luego de todos los ataques que han recibido en redes por los comportamientos y la personalidad que demostraron durante su participación.

"Brillitos", como apodan a la actriz, dio a conocer algunas peticiones que la producción hizo a team "Mar" a su salida del reality con las que no estuvo de acuerdo; entre ellas, el alentar que el público cambie su concepción de Mariana Echeverría, Sabine Moussier, Gomita, el "Potro", Ricardo Peralta, Adrián Marcelo, Sian Chiong y Agustín Fernández, que representaron al cuarto Tierra.

La actriz de 23 años destacó que, si bien, a ninguna ni ninguno de los integrantes de team "Mar" les cayó en gracia dicha solicitud, fueron "las chicas superponedoras" las que más inconformes se sintieron.

Lee también: Briggitte Bozzo sobre LCDLFM: "Esta temporada sirvió a que las mujeres no se dejen"

"Nos sacó de onda a team ´Mar´, más a las chicas superponedoras, o sea a Karime, Gala y a mí, que querían que defendiéramos a los de Tierra", expresó.

Karime, Gala y Briggitte tres de los cinco integrantes de team "Mar". Foto: Instagram

De acuerdo con Briggitte, la producción argumentó que los exTierra "ya estaban muy quemados", motivo por el que están en búsqueda de que el "hate" que han recibido de las redes sociales se detenga.

Molesta, la actriz de origen venezolano, indicó que ella no se prestaría a ese juego.

"O sea, yo no voy a defender la cagad* que ellos hicieron, no por mala onda; no puedes mantener una careta todo el tiempo, no mam*s", dijo.

"(Nos dijeron): ´-Intenten decir que eso quedó en el pasado, en el reality y no sé qué´", ahondó.

Lee también: Briggitte Bozzo admite haber pedido su salida de "La casa de los famosos México"

Cabe destacar que durante la conferencia de prensa que ofrecieron, el lunes pasado, la productora Rosa María Nogueron pidió a medios contribuir con el mensaje de "hacer un alto al hate", a propósito de las preguntas relacionadas en qué términos habían quedado con Adrián Marcelo, el único de los 15 habitantes que abandonó la casa por decisión propia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc