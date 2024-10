Mario Bezares conmovió cuando entregó a Brenda el premio de los 4 millones de pesos, que recibió por llevarse el triunfo de "La casa de los famosos" y, aunque "Mayito" tuvo este gran detalle, hubo cosas que hizo dentro de la casa que no fueron de la aprobación de su esposa, quien le reclamó por hacer poca promoción de la carrera que tiene como cantante.

Ayer, la producción de "LCDLF" llevó a cabo una transmisión en vivo con los 5 finalistas del reality; Briggitte, Gala, Karime, Arath y Mario, que estuvieron acompañados, además, por algunos integrantes de su familia.

Durante la convivencia, se llevaron a cabo diferentes temáticas, entre ellas; ejecutar la coreografía de la porra que Briggitte Bozzo creó para "Mayito",

También llevaron a cabo la coreografía de "Demasiado fuerte", la canción de Brenda Bezares que, en los últimos meses, ha ganado gran popularidad en las listas de popularidad de Spotify y como una de las canciones más sonadas en TikTok.

El remix de "Demasiado fuerte" que conocemos no fue lanzado recientemente, de hecho, fue en 2012, hace 12 cuando cuando se estrenó, pero nunca alcanzó el éxito con el que ahora cuenta.

Y aunque mucho de ese éxito tuvo que ver con la participación de su esposo en el reality, Brenda no perdió la oportunidad de recordarle que no hizo la promoción suficiente de su música dentro de la casa, como habían acordado antes de que entrara a la casa, cuando tocó el turno de llevar a cabo uan temática de posicionamiento entre exhabitantes y familiares.

"Me posiciono ante ti para decirte lo que no me gustó primeramente, no me gustó que estuvieras olvidadizo, que todo el tiempo se te olvidaran las cosas, se te olvidó decir de mi canción, se te olvidó decir de la música de mis hijos, tenías para todo el mundo menos para nosotros, la menta tuya... qué barbaridad", dijo entre risas.

También señaló que, pese a que tuvo fé de que podría ganar alguno de los retos de liderazgo, nunca ganó ninguno de ellos.

Ante esta parte del posicionamiento, Arath de la Torre salió en defensa de "Mayo" argumentando que, si bien, no había ganado un reto de líder, se llevó el premio que todas y todos los demás querían, el primer lugar del reality, lo que produjo una carcajada colectiva.

