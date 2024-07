Brayan y Toña se pasan del lado de la justicia

Que tengan un perfil para personajes de corte popular no es negativo para los actores Armando Hernández y Michelle Rodríguez, al contrario, lo agradecen, porque les han dado el cariño de la gente y los han llevado a proyectos donde se pueden probar como intérpretes.

“Eso nos fue abriendo camino y nos ha llevado con quien toma el riesgo y nos dice ‘creo que puedes hacer más cosas’, eso se agradece, al menos yo como actriz quiero probar de todo”, dijo Michelle.

La clave para no encasillarse, según Armando, es que han abordado y experimentado diversos personajes en cine, teatro y tv, por eso no tienen problema en asumir retos como retomar a sus personajes de Brayan y Toña, de la serie 40 y 20, para el spin off Oríllese a la orilla, que se estrena hoy por ViX.

Armando señaló que, si bien el público conoce perfectamente a los personajes de Brayan y Toña gracias a las 10 temporadas que 40 y 20 tuvo al aire, sí fue un riesgo presentarlos en un contexto diferente, esta vez acompañados de nuevos cómplices.

“Estamos agradecidos porque la gente ama a Toña y Brayan, pero también estamos nerviosos; aunque sabemos el juego que tienen y la pareja que es, están entrando a un universo nuevo y esto sube la apuesta”, expresó Michelle.

Brayan y Toña han perdido su trabajo pero se les ocurre una disparatada idea: entrar a la Academia de Policía. Les cortarán el cabello e inician un entrenamiento duro, pero cuando están a punto de claudicar él se entera que se graduarán antes de tiempo, ya que urgen nuevos elementos en la calle, entonces se verán involucrados en hilarantes situaciones.

“La idea surgió durante una de las mesas de trabajo de 40 y 20, y siempre nos imaginábamos a estos personajes en muchos contextos. ¿Qué pasaría al verlos fuera del departamento? ¿Qué otra profesión tendrían? Y entre tanta cosa que decíamos creo que la de policía llamó la atención de Gustavo Loza (director y creador de ambos proyectos) y desde ahí empezó este spin off, que es muy divertido”, señaló Hernández.

Para Michelle, que los pongan en la piel de figuras polémicas hace que la comedia funcione en dos direcciones: divertir al espectador o ver un reflejo de la sociedad.

“La autoridad a todos nos da entre miedo, pero también el querer retarlo, entonces en la comedia se puede hacer sin faltarle el respeto a nadie”, comentó Rodríguez.