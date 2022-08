Tras el lanzamiento del primer traíler de “Blonde”, película basada en la vida de la inolvidable estrella de Hollywood, Marilyn Monroe, una ola de comentarios y críticas se abalanzó sobre su protagonista, la actriz Ana de Armas.

Los usuarios en las rede sociales no se enfocaron en si se parecía o no a la desaparecida diva, tampoco en si su actuación era buena o mala, en lo que se enfocaron fue en el acento de Ana, el cual, aseguraron, no se parecía nada al de la Marilyn original.

Incluso, hubo quienes destacaron que pese al intento de de Armas por conseguir hablar como Monroe, sus raíces la delataban ya que su acento latino salía a relucir de vez en cuando: “A Ana le sale un poco el acento y yo suelo ser muy “exigente”, “no esperaba un acento español. “Tengo curiosidad por saber por qué eligieron darle una voz con un sonido tan diferente”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero, a la par de sus detractores, hay gente que defiende del trabajo de Ana, entre ellos el productor de la cinta, Brad Pitt. En una reciente entrevista que ofreció el también actor reveló que quedó impresionado con el desarrollo de la cubana en el set.

“Ana está fenomenal en el papel de Marilyn. Y más aún si tenemos en cuenta que es un vestido muy difícil de llenar”, dijo.

Además, detalló que el proyecto llevaba más de 10 años pausado, ya que no habían podido encontrar a la actriz adecuada, hasta que descubrieron a de Armas: “Fueron 10 años de proceso de elaboración. No fue hasta que encontramos a Ana que pudimos cruzar la línea de meta”, agregó.

Por su parte, la protagonista de “Blonde” reveló en el pasado que le tomó casi un año poder emular el tono de voz de Monroe y tuvo que basarse en películas, grabaciones y todo lo que encontró de la actriz para hacer un gran trabajo.

La cinta llegará al catálogo de Netflix el próximo 28 de septiembre y lejos de lo que se creía, la historia es una ficción basada en el libro del mismo nombre de la escritora Joyce Carol Oates.

