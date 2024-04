Blur divide opiniones en el festival Coachella

Con un “¡Hola Coachella!” en español, Damon Albarn el vocalista de Blur, dio la bienvenida a los miles de fans que esta noche se congregaron frente al escenario principal del evento musical, para escuchar a la banda.

La banda británica ofreció un recital de una hora en el festival de música californiano, en la que el intérprete no dejó de hablar con quienes desde la tarde la esperaban soportando cerca de 30 grados centígrados.

“Goodbye Albert” y “Trimm Trabb” fueron algunas de las primeras canciones de la velada, en la que había gente procedente de varios países, acorde a las banderas portadas por los asistentes.

Y mencionó principalmente a Argentina, como campeona del mundo en futbol y Paraguay, bromeando que si alguien no sabía dónde estaba este último, podía buscarse en internet.

“A mi me gusta buscar en Google”, sugirió.

Habló, en algún momento, de que jamás ha ido a un barbero porque siempre se queda a mitad del camino. Y la gente le respondió con un grito de aprobación.

Para “Out of time” se sentó frente a un piano y después recordó a la noventera “Battery in your leg”, recibida por una fuerte ovación.

“Tengo que decir que me estoy divirtiendo mucho”, dijo en un momento.

En redes sociales el concierto fue tema: hubo desde el que dijo que no había armonía entre los integrantes del grupo; quien lamentaba el público “aburrido” que presente y el que exigía otra media hora más de música.

Cuando llegó el turno de “Song 2”, Albarn la presentó como una canción que ha sido buena con ellos, pero él no la escribió.

“Es humillante e inspirador al mismo tiempo y creo que todas las mejores cosas de la vida son así, ¿de acuerdo?”, exclamó.

“Tender” fue la canción que cerró la presentación, dejando listo el escenario para la reaparición de No Doubt.

