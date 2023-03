Billie Eilish: Tras la tormenta, libera la calma

El concierto de Billie Eilish en el Foro Sol pareció una liberación, no sólo de 24 horas de espera, sino de más de cuatro años, cuando fue la primera y última vez que tocó para sus fans de la Ciudad de México, en el Corona Capital 2019.

Una cancelación en 2020 y otra más el miércoles debido a las lluvias, y por fin se dejaban atrás esas decepciones en cada coro y cada mirada que Billie brindaba a sus fans.

Con un poco de luz todavía, sucedió el anuncio de la aparición de Ellish en el escenario, mientras las percusiones en vivo fueron el preludio para que, holgada y vestida de blanco, la ella apareciera en el escenario.

Interpretó su primera canción, “Bury a friend” ante la euforia del público que la acompañó con gritos y brincos.

La artista lució un estampado de Blondie en su playera y, enérgica, siguió hipnotizando con sus pasos y el juego de luces, que por momentos creaban un ambiente rojizo, azul, blanco y dejaban ver su sombra desplazándose por el escenario y el pasillo que la llevaba hasta el centro del público.

Pese a que muchos espacios quedaron vacíos en las zonas generales, hubo mucho más público que el día anterior, cuando la lluvia puso a prueba la resistentica y la fidelidad de sus fans, que corearon con todo las canciones que les regaló el miércoles de forma acústica. Ayer, los fans se entregaron en temas como “NDA” y Therefore I am”, pese al reto del día anterior.

Billie lució por momentos trapera, suelta, desafiante, retadora y provocativa, pero en otros, sensible, concentrada e incluso retraída, todo en función de la canción que interpretaba; imponente cuando descendía por la pantalla que estaba recostada sobre la tarima, y por donde parecía ascender a una pirámide.

El ritmo y la intensidad de las percusiones y las guitarras rítmicas y también melódicas acompañaron ese vaivén de emociones y movimientos de la cantante en otras canciones que siguieron como “You should see me in a crown”, “Billie bossa nova” y “Goldwing”.

“Gracias por estar aquí, que se joda la tormenta, quién estuvo aquí ayer, quién resistió aquí el día de ayer, muchas gracias a todos”, dijo la californiana.

“¿Cómo se sienten? Esto es para ustedes así que vamos todos juntos”, agregó provocando que el Foro Sol se cimbrara. “¡Esa es la energía que quiero para el resto de la noche!”, les animó Billie.

La artista de 21 años se tornó cada vez más atrevida y con mirada desafiante mientras creía la intensidad del show, mostró pasos más sensuales; el público enloqueció desgarrando más y más susgargantas.

Su hermano Phineas O’Connell la acompañó con una guitarra acústica que llenó de solemnidad la noche en los temas “I love you” y “Your power”. El público escuchó atento, y contrastó los gritos con un coro conmovedor.

Billie también tomó su guitarra y mostró que sus habilidades no sólo están en la voz y su presencia escénica, sino también en la ejecución del instrumento. Luego desapareció y después de una breve pausa sorprendió apareciendo en medio del Foro Sol levantada en una grúa, para que quienes estaban en lo alto de las gradas también pudieran verla de cerca. Arriba interpretó las canciones “Overheated” y “Bored”.

Tras una pausa, la artista estaba otra vez entrando debajo de la pantalla izquierda del escenario principal.

“Los extrañé, México, hace un par de semanas pensaba lo divertido que era estar con ustedes”, dijo mientras el concierto seguía adelantándose a su final. Ella interpretó entonces los temas “Everything i wanted” y la icónica “Badguy”

Casi para finalizar, una bandera cayó a los pies de Eilish, quien terminó envolviéndose en ella antes de que, tras sus últimos temas, “Happier than ever” (que da nombre a su gira) y “Goodbye”, una explosión de confeti inundara al Foro Sol.

- Billie Eilish, cantante





51,100 PERSONAS volvieron al Foro Sol para presenciar el concierto de la cantante californiana