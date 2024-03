Bill Pullman se resistía a interpretar a un asesino

La noche del 7 de junio de 2021, Alex Murdaugh, un millonario abogado, llamó a la policía para reportar la muerte de su esposa y su hijo en la zona de perreras de su finca de 690 hectáreas.

Alex era miembro de una de las familias más poderosas e influyentes de Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde por al menos tres generaciones los hombres habían sido fiscales de esa región. Se convirtió entonces en sospechoso, tras haber encontrado los cuerpos, pero en cuanto comenzaron las investigaciones otros sucesos escalofriantes salieron a la luz.

En 2022 Alex tenía 106 cargos penales; además de los asesinatos de su esposa e hijo, delitos como malversación de fondos, fraude y evasión de impuestos.

Este hecho criminal ocurrido en Carolina del Sur tenía todos los elementos dignos de una novela o un largometraje: asesinatos, gente con dinero y corrupción, algo que vieron el cineasta Jason Winn y el escritor Michael Vickerman para llevar a la pantalla la película de dos partes, para televisión, Los asesinatos de Murdaugh, en la que se hace la dramatización de este caso con el actor Bill Pullman como protagonista

“Primero pensé que no iba a hacerlo porque simplemente no podía identificarme con el asesinato de mi hijo y mi esposa, no pensé que quería hacer el papel, tuve que leerlo bastante rápido porque iban a comenzar a filmar y creía que no podría, pero luego leí el guión y cambió”, relató Pullman en un encuentro con medios en el que estuvo EL UNIVERSAL.

“Me sorprendió el hecho de que los diálogos sonaban muy reales y después supe que mucho de eso era una transcripción directa de lo que realmente se dijo durante el caso, así que me di cuenta de que no podía rechazarlo”, cuenta.

Días después, el actor de The Sinner estaba filmando en Vancouver junto a un elenco que incluye a actores como Curtis Tweedie, Lauren K. Robek y Vanessa Walsh.

La películ,a que se estrenará por el canal de paga Lifetime, los días 6 y 7 de abril a las 22:00 horas, recrea lo sucedido antes y durante los juicios de Murdaugh, buscando una reflexión sobre el abuso de poder y la corrupción.

“Hay mucho sobre la vida de la familia Murdaugh y la forma en que reflejan lo que es el mundo en un pequeño pueblo en Carolina del Sur, que en realidad es algo universal, probablemente haya lugares, en las afueras o en el campo donde cosas como esta podrían suceder, así que eso es lo que encuentro particularmente interesante sobre el crimen real”, señala el histrión.

En la piel del personaje

Para preparar el personaje, el actor de 70 años observó todo el material al que la producción tuvo acceso, como videos de cámaras corporales y de las salas de audiencia durante el juicio que finalmente dio cadena perpetua a Murdaugh.

Lo que diferencia a esta historia de otras de crimen real, según su protagonista, es la perversidad que se conjuga con el aparente amor incondicional que el famoso abogado le tenía a su familia.

“Cómo alguien que profesa amar a su hijo y a su esposa puede terminar disparándoles y asesinándolos; ese es el misterio de toda la historia. Por eso es diferente a la de cualquier otro tipo de familicidio”.