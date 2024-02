Berlinale 2024: Lista de ganadores en la edición 74 del festival alemán

El jurado de la Berlinale, presidido por la actriz mexicano-keniana Lupita Nyong'o y con el director español Albert Serra entre sus miembros, entregó este sábado los premios oficiales de la 74 edición del festival alemán.

La siguiente es la lista de los galardones oficiales a Competición y Encounters, sección dedicada a nuevos lenguajes cinematográficos, así como otros premios destacados.

Lista de ganadores

Oso de Oro a la mejor película: 'Dahomey' de Mati Diop (Francia, Senegal, Benín)

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: 'A Traveler’s Needs' de Hong Sangsoo (Corea del Sur)

Oso de Plata Premio del Jurado: 'L’ Empire' de Bruno Dumont (Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal).

Oso de Plata a la mejor dirección: Nelson Carlos De Los Santos Arias por 'Pepe' (República Dominicana, Namibia, Alemania, Francia)

Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista: Sebastian Stan por 'A different man' by Aaron Schimberg (Estados Unidos)

Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto: Emily Watson por 'Small things like these' de Tim Mielants (Irlanda, Bélgica)

Oso de Plata al mejor guión: Matthias Glasner por 'Sterben' ('Dying') (Alemania)

Oso de Plata a la contribución artística: Martin Geschlacht, director de fotografía de 'Des Teufels Bad' ('The Devil"s Bath'), de Veronika Franz y Severin Fiala (Austria, Alemania)

Premio al mejor filme de Encounters: 'Direct action' de Guillaume Cailleau y Ben Russell. (Alemania, Francia)

Premio a la mejor dirección de Encounters: Juliana Rojas por 'Cidade; Campo'. (Brasil, Alemania, Francia)

Premio Especial del Jurado de Encounters: Ex aequo 'Some Rain Must Fall' (Kong fang jian li de nv ren) de Qiu Yang y 'The Great Yawn of History' (Khamyazeye bozorg) de Aliyar Rasti.

Premio al mejor documental: 'No other land' de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, and Rachel Szor. (Palestina, Noruega)

Premio a la mejor ópera prima: 'Cu Li Never Cries' ('Cu Li Không Bao Giờ Khóc' de Phạm Ngọc Lân (Vietnam, Singapore, France, Philippines, Norway)

Oso de Oro al mejor cortometraje: 'Un movimiento extraño' de Francisco Lezama (Argentina)

Oso de Cristal de la sección Generation 14Plus: 'Reinas' de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España)

Premios principales de los jurados independientes

Premio Federación Internacional de la Crítica de Cine (FIPRESCI): 'My Favourite Cake' de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha (Iran, Francia, Suecia, Alemania)

Premio FIPRESCI Encounters: 'Dormir de olhos abertos' de Nele Wohlatz (Brasil, Argentina, Taiwán, Alemania)

Premio FIPRESCI Forum: 'The Human Hibernation' de Anna Cornudella (España)

Premio Panorama del Público: "Memorias de un cuerpo que arde", de Antonella Sudasassi (Costa Rica, España)

Premio Generation KPlus: 'Reinas' de Klaudia Reynicke (Suiza, Perú, España).





