Benny Ibarra habla de la enfermedad que deterioró la voz de Alex, su hermano: "Le aprendo todo los días"

Benny Ibarra sólo siente admiración por Alex, su hermano, pues a pesar de que padece disfonía espasmódica, una enfermedad crónica que produce que la voz del actor se quiebre, suene temblorosa, entrecortada, tensa, ronca y con espasmos, este no ha permitido que dicho padecimiento afecte su vida, debido a que, desde que era un niño, se ha dedicado a cantar y actuar, por lo que su voz es una de sus herramientas de trabajo, sin embargo, ha tenido que someterse a diferentes tratamientos para recuperar el buen funcionamiento de las cuerdas vocales a lo largo de 20 años.

Pese a que, cuando Alex Ibarra, fue diagnosticado con esta condición hace dos décadas, el actor pudo sobrellevar los efectos de la enfermedad, en la actualidad, tiene que acudir a citas médicas, cada seis meses, para que su parte médico le inyecten una toxina botulínica, la cual es conocida coloquialmente como bótox, pues esta permite que su voz vuelva a sonar como si no tuviera ningún tipo de problema, y aunque el actor asiste puntualmente a sus citas médicas, en la nueva versión de "Vaselina", la producción de la obra decidió asignarle un papel pequeño, a pesar de que años atrás estuvo a cargo del papel de Danny Zuko.

Sin embargo, para Benny, el papel que interpreta su hermano no es menos importante que el protagónico, pues destaca que su talento lo hace resaltar, aunque no aparezca en tantas escenas: "No hay papeles chiquitos, sólo actores chiquitos, entonces Alejandro tiene un papel que, a lo mejor, no es el más vistoso de la obra, pero realmente lo hace tan bien", destacó en una entrevista con "Venga la alegría".

Lee también: Separación de Daniel Bisogno dejó destrozada a Andrea Escalona

De hecho, la forma en que Alex se ha destacado en la obra de Alejandro Gou es tal que, ahora que uno de los actores tiene que ausentarse durante unas presentaciones, será él quien lo supla, por lo que Benny, que además de actuar en "Vaselina" también es el arreglista de la obra, fue quien se encargó de ajustar los tonos de las canciones para que se adaptaran a su voz y, durante ese proceso, se sorprendió de la gran capacidad vocal que tiene su hermano, pese a la disfonía espasmódica.

"Venimos de mi estudio porque va a subir, va a ser una suplencia donde va a cantar, y estuve montándoles las rolas y vi como empezó a reacomodar su voz", destacó el cantante.

También destacó que ha sido Alex quien se ha acercado a todo el elenco para aconsejarlos, pues ha sido él quien cuenta con el récord más grande por ser el actor que más veces ha aparecido en la obra, al haber participado en más de 2 mil representaciones de "Vaselina", en la que, en muchas de sus versiones ha llegado a interpretar a Danny Zuko y hasta la propia Sandy.

"Es realmente el que más se lo merece de nosotros, constantemente nos enseña y nos da tips, Alejandro es una persona muy entrañable, yo le aprendo todos los días, es mi primer y gran maestro de teatro, es la gran bendición que tengo, tenerlo tan cerca, yo crezco a través de lo que él me enseña y me comparte", indicó.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc