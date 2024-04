Bellas Artes, un paseo mordaz por el arte

Madrid.— Hablar del arte sin tapujos, provocar a la audiencia, así como acercar al público a esta expresión artística es la misión de Bellas Artes, serie de humor ácido que ofrece una mirada crítica y sin complejos a las incongruencias del arte contemporáneo.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía fue el marco ideal para presentar la serie. Al auditorio arribaron sus creadores Mariano Cohn, Gastón Duprat y Andrés Duprat, así como los actores Oscar Martínez, José Sacristán, Aixa Villagrán, Koldo Olabarri, Ludwika Paleta y Fernando Albizu.

Andrés Duprat, guionista de la serie y director del Museo de Bellas Artes en Argentina, explicó que la historia se sitúa en Madrid, en un museo ficticio.

La serie de humor negro expone controversia les situaciones en torno al arte contemporáneo. Foto: Star+

“Esta ciudad es un centro iberoamericano cultural, aquí hay muchos latinos y por eso sería pertinente que hubiera un museo como el que creamos en la ficción, es espectacular, de hecho, es un Museo que me encantaría dirigir”.

Para Andrés, esta serie retrata varias cosas que le han ocurrido a él y a sus colegas en diferentes museos del mundo, por lo que, confesó, escribirla fue una especie de terapia.

“Si bien tiene un tono de comedia negra, no exagera para nada. El arte contemporáneo trata de provocar, lo único que no tiene que ser es indiferente, incluso si te enoja está bien porque te hace pensar por qué te incomoda y dónde están tus límites”, expresó.

Entre las historias de la serie, que están inspiradas en sus propias anécdotas, Duprat contó la que sucedió durante el primer año en el que lo eligieron para dirigir el Museo en Argentina, cuando murió Rómulo Macció, un artista muy importante en su país.

“El Ministerio de Cultura empezó a presionar para que el velatorio fuera en el Museo. Yo me negaba, porque después todos los artistas iban a querer ir a morirse ahí, pero es una batalla que perdí y que está en la trama, por ejemplo.

“El nepotismo es mayor en Argentina a lo que se muestra en la serie, tuve que adecuar un poco esas historias a una realidad más sosegada, que es la que se tiene en España. Sucede lo mismo en Argentina, pero de forma más filosa y salvaje”, destacó.

El guionista contó que la anécdota del animal que se pudre también es real: “Un amigo hizo una obra que consistía en un calamar que compró en el mercado y que se pudre dentro del zapato de su padre. Y cuando se empezó a descomponer no se podía entrar a la sala por el olor, pero era una obra a la que le habían dado un premio los organizadores y se tuvieron que quedar con esa porquería”, dijo provocando las risas.

- Creativos y elenco se reunieron en el Museo Reina Sofía. - El protagonista Oscar Martínez junto a Ludwika Paleta. Foto: Alejandra Musi | El Universal

Una aproximacion divertida al arte

Para Mariano Cohn, este proyecto puede servir como una aproximación al arte contemporáneo, para aquellos a los que nunca se habían interesado en él, a través de una introducción irreverente, en ocasiones un poco irrespetuosa, y con un poco de “mala ostia”, como dicen en España.

“Hubo mucha complicidad en cómo íbamos a tratar el tema, con Oscar ya la teníamos, y el gran nivel que él tiene se lo imprimió a los otros actores”, expresó Cohn.

Oscar Martínez interpreta a Antonio Dumas, un prestigioso historiador de arte, quien, en su rol como el director del Museo, deberá afrontar distintas conflictos, desde presiones políticas, hasta hilarantes situaciones relacionadas con exposiciones y artistas.

“A mí me pasa algo con los creadores Gastón, Mariano y Andrés, y es que los personajes que me han dado tienen momentos decididamente incorrectos, dicen las cosas que uno querría decir pero no puede. En ese sentido, es muy gratificante hacer a Antonio porque te permite decir, en nombre del otro, lo que uno querría decir.

“Las tres veces que he trabajado con Gastón y Mariano han tenido la generosidad de hacerme partícipe desde la creación del proyecto, así que cuando llego al rodaje mi cuerpo ya entendió quién es este personaje y me puedo instalar muy fácilmente en él”, apuntó Oscar.

De acuerdo con Cohn, en el caso de Bellas Artes se tocan muchas cuestiones sin respuesta que aparecen en el tema del arte contemporáneo: “Como lo de revisar el CV de artistas muertos para ver si deberían ser cancelados, las vandalizaciones idiotas que hay actualmente hacia las obras y la gran pregunta del ‘¿por qué esta porquería vale 5 millones de dólares?’

“Uno muchas veces no se atreve a preguntar esas cosas por no quedar como ignorante, otras no se cuestionan por pudor, pero en esta serie sí se hacen”, destaca.

Respecto a lo que pensaban los creadores sobre el actual gobierno de Javier Milei y los últimos recortes hechos al cine argentino, Gastón indicó: “No se le puede atribuir todo al gobierno actual sino a los años de desidia, a un manejo pésimo, corrupción, nepotismo, etcétera. No es algo de ahora”.

La serie, que se estrenará en Latinoamérica este 11 de abril en la plataforma Star +, llegará con seis episodios, y ya está confirmada la segunda temporada.

