Belinda utiliza a Nodal en "La Voz Kids"

La edición de "La Voz Kids Azteca" comenzó este lunes con unos coaches que utilizaron todos sus recursos para quedarse con los pequeños concursantes, hasta a sus novios, hermanas o esposas, como en el caso de Belinda con Nodal, así como Mau & Ricky y Camilo con Evaluna.

Cuando el pequeño Jesús Rodríguez apareció en el escenario de "La Voz", usó todo su talento para conquistar a los jueces, y todos querían que el pequeño de nueve años se fuera con ellos. Sin embargo, el participante puso a bailar a Camilo y a chiflar a Belinda, quien dijo que le pidiera lo que fuera, menos chiflar o bailar.

“¡Mi novio por qué no me enseña a bailar ranchero cuando más lo necesito”, dijo Beli, pero se le ocurrió ofrecerle una foto con Christian Nodal y también le dijo que le pediría que fuera con ella a los ensayos si él se iba a su equipo.

Ni las propuestas de María José, de Mau y Ricky y de Camilo bastaron para convencer al concursante que, finalmente, se fue con Belinda.

“Gracias a mi novio se quedó conmigo”, dijo la cantante.

Más adelante tocó el turno de la pequeña Kristiane, quien con su voz cantando “Fly me to the moon” cautivó a los coaches, y a la hora de hablar, preguntó por Evaluna, por lo que los hermanos Mau & Ricky no dudaron en decir que podían hablar con su hermana, pero Camilo salió al quite y dijo que él era esposo de Evaluna. Al final, la pequeñita se fue con los hijos de Ricardo Montaner.

Durante esta primera edición, Belinda consiguió que dos pequeños se fueran a su equipo: Mario Ramón y Jesús, “El jilguerillo de Tlaxcala”.

Finalmente, Camilo se quedó con las pequeñas voces de Ferchis y Alex; María José con Renata, Ale Rivera y Leyli Lucero; y Mau y Ricky despidieron el estreno del programa con Sofía, Daniel y Kristiane.