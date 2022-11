Belinda reveló uno de sus deseos para el futuro de su carrera e ilusionó a sus fans

El año no comenzó bien para Belinda, ya que un día antes de San Valentín confirmaba junto con Christian Nodal que su noviazgo había llegado a su fin. Hasta el día de hoy hay repercusiones de esa ruptura, pero la artista ha seguido aferrada al cariño de sus fans y sus proyectos laborales para salir adelante.

Con “Bienvenidos a Edén”, la producción de Netflix que se estrenó a principios de mayo del año corriente, y con la vuelta a los escenarios, Belinda ha vuelto a conectarse con su público, que siempre siguió sus proyectos artísticos desde pequeña. Es por eso que, pese a la ruptura amorosa con Nodal y la muerte de su abuela hace unos meses atrás, la actriz luce radiante y es símbolo de resiliencia.

El deseo de Belinda para compartir con sus fans

En conversación con el programa “Ventaneando”, la intérprete de “Bella traición” comunicó que la veremos otra vez en la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, encarnando a África, la influencer que se internó en la isla con otras personas más, para hacer un cambio en su vida.

También confesó que quiere seguir con los conciertos en el 2023 y que no descarta participar en algún otro reality o programa de televisión. De hecho, la ex novia de Christian Nodal se declaró fans de las telenovelas de producción nacional y contó que se animaría a protagonizar algún remake: “Rubí es una de mis historias favoritas, también me encantaba ‘La Usurpadora’, me encantaba ‘Marimar’, bueno, todas las telenovelas de Thalía eran impresionantes”.

Siguiendo con la temática de la televisión, “Beli” fue consultada acerca de una posible serie que narre sus vivencias. Si bien entiende que le faltan muchas experiencias por vivir, a la cantante de 33 años le encantaría tener la oportunidad de producir o ser parte de un proyecto que cuente su propia vida y compartirla puramente con su público de fans. De ejecutarse esta idea, le gustaría que se muestre cómo se conocieron sus padres y cómo fue que llegó a México cuando era pequeña, para terminar obteniendo la nacionalidad de nuestro país. También que se narren sus primeras actuaciones y la ruptura con su ex pareja, el cantante sonorense de música regional.