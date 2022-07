Belinda presume sus vacaciones al lado de Jared Leto

Tras los escándalos en los que se vio envuelta por su mediática ruptura con Christian Nodal, la grabación de la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”y sus múltiples compromisos laborales en España; la cantante Belinda decidió hacerse un espacio en su agenda y disfrutar de unos días libres junto al mar.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus fans es que no se encuentra sola; en estas vacaciones la acompañan varios amigos, entre ellos el actor de Hollywood y ganador del Oscar, Jared Leto.

Fue la propia Beli quien presumió, en su cuenta oficial de Instragram, los momentos que ha pasado al lado de Leto y que incluyen un paseo en bote y la escalada de algunas colinas.

“Verano 22, irrepetible”, fue la frase con la que hizo un recuento de sus días ensueño, además de compartir una fotografía en la que aparece el protagonista de “Morbius” portando un sombrero mexicano y un video en el que le enseña a hablar español.

Las reacciones de sus fans no se han hecho esperar y no sólo le han llovido halagos por sus increíbles y atrevidos looks, también la felicitan por tener cerca a uno de los galanes de cine más deseado: “¡Te rezo, ídola!”, “Beli, ganando como siempre”, “Con Jared Leto… no lo puedo creer”, “Cuídalo por mí”, “En otro universo quiero ser tú”, “Te envidio”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.



Beli y Jared ¿más que una amistad?

Después de compartir que pasaron varios días juntos, las sospechas de que entre ambos famosos podría existir algo más que una amistad han empezado a cobrar fuerza, pero hasta ahora no hay nada confirmado.

Esta no es la primera vez que les ha relacionado sentimentalmente, en 2020 la cantante se unió a una transmisión en vivo que el vocalista de 30 seconds to Mars estaba haciendo para sus seguidores.

Poco después Beli confesó que desde hace más de ocho años que se conocen y que suelen compartirse algunos de sus proyectos y planes de vida.

Hace unos meses, y luego de que se especulara sobre los tatuajes que las exparejas suelen hacerse en su honor, Leto reveló que él no tendría problemas en realizarse algo con el nombre de Belinda y hasta declaró que le tiene una gran admiración.

