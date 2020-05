Beatles vs. Stones, amigos y rivales

“The Beatles fueron mejores que los Rolling Stones”, sentenció Paul McCartney en una charla con el locutor Howard Stern.

“Los Rolling Stones es una gran banda de conciertos, mientras The Beatles ni siquiera hicieron un Madison Square Garden con un sistema de sonido decente”, replicó a su vez Mick Jagger.

El reciente episodio de una batalla que inició en los años 60 trajo de nuevo los argumentos a favor de uno u otro grupo. Paul explicó que la diversidad de sonido del cuarteto de Liverpool fue más variada en comparación de sus “rivales”, quienes “están muy arraigados en el blues”, y señaló que los Stones trataron de imitar varias cosas de The Beatles, y aunque puso de ejemplo los respectivos discos psicodélicos de 1967, hay otro caso.

El 8 de mayo de 1970, The Beatles publicaron Let it be, su último disco, pocos meses después de que los Rolling Stones lanzaran Let it bleed (diciembre de 1969)… La similitud entre los nombres de ambos discos es notoria, aunque musicalmente se puede señalar que mientras un material era el punto final en la historia de una banda, el otro era el renacer de un grupo que encontraría en los grandes conciertos la manera de volverse leyenda viviente.



The Beatles publicó "Let it be", luego del "Let it bleed" de los Stones.



Y es lo que explicó hace unos días Jagger en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music, para responderle a McCartney: “Ellos (The Beatles) rompieron antes de que empezara realmente el negocio de las giras. Esto empezó en 1969 y nunca lo experimentaron”. El vocalista explicó que los Stones encontraron en los grandes escenarios la manera de seguir adelante.

“Esta es la gran y real diferencia entre estas dos bandas. Una es increíblemente afortunada de seguir tocando en estadios y la otra ya no existe”.

La camaradería

Desde el surgimiento de ambos grupos se habló de una rivalidad, en gran parte por una especie de mercadotecnia que alentaron los medios para presentar a unos como bien portados y a los otros como los chicos malos. Pero la realidad es que los músicos fueron grandes camaradas.

El reconocimiento entre ambos grupos siempre ha existido, de hecho antes de dictaminar McCartney en esa charla con Stern lo dejó en claro: “Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verles siempre que salen de gira porque son una banda genial… éramos grandes amigos, aún lo somos”.