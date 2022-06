Sin duda, querer ser la mejor banda de rock a nivel internacional, es una de las tareas más difíciles en el mundo de la música, y mucho más cuando formas parte de los grupos que se convirtieron en una leyenda. A pocos días de la celebración de los 80 años de Paul MacCartney, recordamos la ocasión en que el artista criticó a The Rolling Stones por su forma de hacer música.

El cantante, quien formó parte de The Beatles junto a John Lennon, George Harrinson, y Ringo Starr, lanzó comentarios contundentes a sus “rivales” amistosos, en una entrevista realizada por “The New Yorker”, el año pasado.

Paul, quien en aquel momento se encontraba promocionando su nuevo libro, expresó "No estoy seguro de que deba decirlo, pero son una banda de 'covers' de blues, eso es lo que son los Stones", además, añadió que consideraba que su red era más amplia que la de ellos.

Aunque, Mick Jagger y compañía hicieron caso omiso a los comentarios de Sir Paul, esta no sería la primera vez que el intérprete de “Let it be” habló de sus colegas, pues en el 2020 realizó otra entrevista donde dijo que “The Beatles eran mejores", puesto que el material de los Rolling tenía raíces blues. […] Nosotros teníamos un poco de más influencias. Hay muchas diferencias, pero amo a los Stones, aunque estoy contigo”, dijo a Howard Stern, “The Beatles, fueron mejores”.

Mick Jagger responde a las críticas de MacCartney

A diferencia del 2021, en el 2020, el cantante principal de los Stones, Mick Jagger respondió en otra entrevista para Apple Music, que “no había comparación”.

"La gran diferencia, sin embargo, es y un poco en serio, es que los Rolling han sido una gran banda de conciertos en otras décadas y otras épocas en las que The Beatles ni siquiera hicieron una gira ni tocaron en el Madison Square Garden con un sistema de sonido decente", dijo Jagger. "Se separaron antes de que comenzara ese negocio, el negocio de las giras de verdad", añadió.

De acuerdo con CNN, tanto los Rolling Stones como The Beatles pertenecieron a las bandas más famosas a nivel mundial durante los 60. Sin embargo, la separación de Paul y los exintegrantes provocó que no llegaran a las giras internacionales como los Stones, que seis décadas después siguieron visitando diversos países y compartiendo su música.

