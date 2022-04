Barry Keoghan, actor de "Eternals" y "Batman", es arrestado en estado de ebriedad

Barry Keoghan es uno de los nombres que actualmente, está ganando un impulso mayor en Hollywood. Durante los últimos años, el intérprete irlandés participó de pequeños y grandes proyectos, en papeles en los que siempre buscó dejar un sello distintivo.

De Chernobyl a Dunkirk, pasando por "Los eternos" o la reciente versión de Batman, en donde compuso brevemente al Joker. Pero en las últimas horas, Keoghan fue noticia no por su trabajo, sino por un altercado en el que terminó detenido.

Durante el transcurso del lunes, trascendió que vecinos de un edificio de la ciudad de Dublín llamaron el pasado 10 de abril a la policía para denunciar a un hombre que estaba presuntamente ebrio en su balcón. Inmediatamente, un grupo de oficiales se hizo presente en el lugar y arrestaron a esa persona, que era el mencionado Barry Keoghan. Según se supo a partir de los informes elaborados en el lugar, no hubo ningún tipo de enfrentamiento y, pocas horas después, el actor fue puesto en libertad, con una multa por su comportamiento.

Un comunicado de la policía local confirmó el hecho, y detalló: “Un hombre de unos veinte años fue arrestado por un incidente de orden público ocurrido en Clongriffin, aproximadamente a las 6:45 de la mañana, del domingo 10 de abril de 2022. Luego fue puesto en libertad sin cargos, pero con el apercibimiento correspondiente”.

De momento, la agencia que representa al actor no emitió ningún tipo de comunicado. Según informaron medios irlandeses, cuando la policía se apersonó en el lugar, Keoghan no adoptó ningún tipo de actitud amenazante y simplemente se puso a disposición de la ley.

Este es el segundo incidente público que involucra a la estrella de "Los eternos". En agosto del año pasado, Keoghan debió ser hospitalizado luego de sufrir un ataque en la ciudad de Galway, Irlanda. En ese momento, él fue encontrado en las afueras de un hotel con severas heridas en su rostro y debió ser atendido.

Con respecto a su carrera, el irlandés atraviesa un gran momento, principalmente gracias a su participación en "Batman". En el film del hombre murciélago, Keoghan tiene una brevísima participación cuando interpreta al icónico Joker. Pero en una escena eliminada, que la producción de la película compartió en YouTube, se puede apreciar la versión del popular villano, en un mano a mano con el Batman de Robert Pattinson.

En su cuenta de Instagram, Barry escribió con mucho entusiasmo al respecto: “Honestamente, no puedo articular palabra, pero me siento realmente bendecido de hacer este papel, teniendo en cuenta los actores maravillosos que lo hicieron antes que yo. Esta es mi versión, que la disfruten”. De cara a una secuela del film, hay una gran expectativa respecto a si ese Joker será o no el nuevo gran villano de la saga.



