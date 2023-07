Bárbara Torres hizo un repaso de su vida dentro de “La casa de los famosos México” a través de una dinámica en donde fue mostrando algunas fotografías, desde que era bebé, con su familia, su boda y hasta cuando estuvo en “La familia P. Luche” con el que saltó a la fama.

Al mostrar una imagen con el elenco de dicho programa de comedia comentó que Eugenio Derbez ha sido un maestro para ella y le agradece mucho a la vida haber podido llegar a este programa.

“Esta gente que está acá son personas que en cualquier momento de su vida me pueden pedir lo que quieran y voy a hacer lo que me pidan; a este señor (Derbez) le agradezco todo, es una persona a la que le mandó un mensaje y le digo jefe necesito un consejo para esto y siempre está, y siempre me contesta, es un maestro en la vida.

Cuando llegó a México, Torres fue a hacer el personaje para un sketch con Eugenio Derbez, después le hablaron para un call back y le confirmaron que se había quedado con el personaje.

“Me hicieron cambio de imagen y me dicen: ‘tu personaje se va a llamar Excelsa que quiere decir persona con elevada categoría espiritual y como los argentinos los tenemos como muy sangrones, por eso te vamos a poner así’.

“A mi mamá no le encantó que fuera actriz, pero me dijo: ‘qué bueno que hiciste lo que tenías que hacer’, era una señora súper dura, súper fuerte y para ella haber reconocido eso, fue una cosa fuerte”.

Las revelaciones familiares de Bárbara Torres

Bárbara Torres lamentó no tener fotos durante el parto de sus hijos y señaló que desde chica siempre fue muy alegre y sonriente, se considera una clon de su papá, a quien fue muy apegada.

Fue al estreno de “La guerra de las galaxias” con su papá, quien él le leyó la película entera porque estaba subtitulada, un acto que siempre guardará en el corazón.

“Cuando se fue lo extrañé mucho, es cuando se va uno que se siente bastante huérfano en esta vida; en el bautizo de mi primer hijo Nachito para mi mamá y mi papá fue como renacer en su vida, siempre fueron personas alegres”.

Comentó que el hecho de que sus padres tuvieron a sus nietos fue como darles otra parte más de alegría; ellos viajaban de Mar de Plata para México y siempre se enloquecían con sus hijos, dijo.

Al levantar una foto de su vida con su esposo Carlos también se puso sentimental y comentó lo siguiente:

“Éste es mi marido Carlos, hemos pasado por todas las tormentas que se te ocurran en un matrimonio, momentos buenos, malos con y sin dinero, juntos, separados, amándonos con todo el amor del planeta, no queriéndonos ver ni en figurita, por todo lo que se ocurra.

“Pero ahí seguimos, es un hombre que vale oro, me aprendió aceptar como estoy ahora con este tema de cómo cambio mi cuerpo, mi cosa esta de que estoy triste, contenta, más o menos, es difícil”, expresó.