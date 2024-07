Bárbara Islas le responde a Gala Montes: "no tengo ni tuve una relación con ella"

En los últimos días, el nombre de Gala Montes se ha convertido en sinónimo de polémica, no sólo por el pleito que protagonizo con su madre o su entrada a "La casa de los famosos México", también por la supuesta relación que mantuvo con su excompañera de telenovela, la también actriz, Bárbara Islas.

El escándalo inició cuando la famosa fue destapada como uno de los participantes de la segunda temporada del reality; y es que, en una transmisión en vivo, aseguró que estaba iniciando una relación romántica con Islas : “Siento un gran cariño por Bárbara Islas y hemos estado saliendo un tiempo”, dijo ante la sorpresa de su colega.

Por si fuera poco, ya dentro de la famosa casa, Gala confirmó su versión; incluso culpó a Bárbara por el hate que le llovió en las redes, pues la acusaron de obligarla a salir del clóset: "no éramos novias, pero nos gustábamos. Yo me enojé, porque yo había hablado con ella y me la cambió, entonces salen y dicen que yo la saqué del clóset, y no se me hace padre ", agregó.





La actriz sorprendió al revelar que tuvo un romance con Bárbara Islas. Foto: Instagram.





Aunque Bárbara no había respondido a las declaraciones de Gala, ahora decidió romper el silencio y, en un reciente encuentro con los medios, negó por completo que haya existido algo entre ellas, más allá de una amistad: "No tengo ni tuve una relación con Gala", dijo tajante al canal de Eden Dorantes.

Asimismo, aclaró que no comparte las mismas preferencias que Montes; sin embargo, destacó ésto tampoco debería ser un tema de interés: "Me parece algo muy fuerte este asunto. Estamos en el año 2024 y es fuertísimo esta cosa como que te quieran forzar a salir del clóset. No es mi caso, pero imagínate, un chavito... ¡qué violento!", agregó.









Sobre si continuará o no con la amistad que llegó a unirlas, abrió la posibilidad de una reconciliación, pues Gala ha sido una persona importante en su vida; incluso, le deseó lo mejor ahora que compite por cuatro millone de pesos: "Es una chava a la que yo admiro muchísimo. Fue un gran apoyo para lo de mi mamá, del cáncer; como saben falleció hace año y medio. Le deseo lo mejor".

Por su parte, Gala ha dejado en claro que ya no siente ningún tipo de interés amoroso hacia Islas, y que será el tiempo, y por supuesto la oportunidad que tengan para aclarar lo sucedido, quienes tienen la última palabra.

