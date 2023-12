Bárbara de Regil se confiesa, no es fan de Luis Miguel ni de RBD; ¿qué es lo que escucha?

Bárbara de Regil volvió a hacerlo y captó la atención de medios de comunicación y las redes sociales con su sorpresivo triunfo en "¿Quién es la máscara?". pues nadie se imaginaba que la actriz era la estrella detrás de "Puercoespunk" y, ahora que acabó su participación en el reality show, asegura que no tiene pensado ir al último concierto de RBD ni a las fechas que Luis Miguel está por ofrecer, pues no le gusta esos géneros musicales, por lo que destacó la música que sí escucha.

El nombre de la actriz ha dado mucho de qué hablar desde el domingo, día en que llegó a su final la quinta temporada de "¿Quién es la máscara?", pues se convirtió en la ganadora de la competencia, lo que resultó inesperado para muchas y muchos fanáticos del programa, debido a que ni las pistas que Omar Chaparro sugirió a lo largo de la competencia les hizo caer en la cuenta que se trataba de Bárbara que, con su personaje, se ganó la simpatía de más de una y uno.

Aunque la perdió automáticamente cuando se reveló su identidad, pues la propia actriz es quien cuenta que leyó varios comentarios en redes sociales que expresaban que "Puercoespunk" les caía mejor antes de saber que se trataba de ella.

Sin embargo, de Regil se dice satisfecha del trabajo que realizó, debido a que cuando aceptó participar en la producción de Televisa, quería trabajar pero no en una telenovela ni una serie, motivo por lo que el reality show le pareció la forma más divertida de reanudar su vida laboral.

"La verdad que estoy muy emocionada, mucha gente no se esperaba que fuera yo Puercoespunk, porque lo hice totalmente distinto, como un hombre, lo hice borracho, fue una experiencia única, me divertí como niña (...) me llegó este proyecto que dije: ´-Está padre´, ¿sabes por qué? porque la gente se enamora de ti sin saber que eres tú, es un reto padre, porque es que la gente te quiera sin que te vea", contó a Eden Dorantes en una entrevista.

Ahora que la actriz de "Pacto de sangre" acabó con su compromiso con el reality, el reportero le preguntó si le gustaría ir a ver en concierto a Luis Miguel o RBD que, en la actualidad, se encuentran de gira en nuestro país, dejando clara su respuesta con un sólo gesto, pues al escuchar el nombre del "Sol" y de la agrupación expresó con la mirada que no es fanática de ninguno de los dos.

"No, no iría a ver a RBD", dijo y aclaró: "Respeto a toda la gente que ama a RBD y se ponen las corbatas, a mí no me gusta, no es mi género, pero los respeto muchísimo, los amo (pero) no me gusta esa música".

En el caso de Luismi, artista que tampoco es de sus favoritos, reconoció que aunque no es su fan sí conoce todas las letras de sus canciones, pues su esposo Fernando Schoenwald es un gran admirador del "Sol".

"Luis Miguel tampoco me gusta, pero de Luis Miguel sí me sé todas las canciones porque a todos nos ha tocado, yo me sé todas y Fer sí es muy Luis Miguel, entonces me ha tocado con él ir al concierto; claro que yo voy feliz a apoyarlo, de estar ahí y verlo", destacó, pues hace poco asistieron a uno de los recitales del "Luis Miguel Tour 2023".

Finalmente, habló de sus gustos músicales, pues entre los artistas que más admira se encuentra Alejandro Fernández, de quien es gran amiga, Carlos Rivera, Romeo Santos y el Grupo Aventura, así como le gusta escuchar géneros como la bachata, la electrónica y el jazz.

"Claro que tengo mis gustos", precisó sonriente.

