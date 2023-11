Bárbara de Regil opina sobre el sueño de su hija Mar de ser mamá

Bárbara de Regil reacciona ante los deseos de Mar, su hija, de llegar a ser madre, pues la joven asegura que es su más grande sueño, mismo que la actriz apoya por completo, sin embargo, tiene muy claro que quiere que su pequeña termine sus estudios, se realice en su carrera como diseñadora de modas y, después, emprenda su vida familiar.

La actriz y su hija fueron captadas en su arribo a la alfombra roja de la "Night of stars", un evento de modas donde se llevó a cabo una competición para reconocer a diseñadores nacionales y, por su puesto, la presencia de las del Regil no podía faltar, pues además de que ambas son influencer y han sido aplaudidas, así como criticadas, por su gusto a la hora de vestir, cabe destacar que Mar está estudiando actualmente diseño de modas.

Bárbara destacó que se dieron cita en la gala debido a que son amantes de la moda, y apoyan a las diseñadoras nacionales; precisamente por eso, sorprendieron con los diseños que portaban de Valeria Coa y Mariandrée Gaitán, además de que es una de las plataformas para que su hija conozca la industria de la moda, pues a pesar de que sigue estudiando la carrera, ya presentó una de sus colecciones en uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda; nos referimos a la Semana de la Moda de Nueva York.

Bárbara de Regil y Mar, su hija, en la alfombra roja del evento de modas "Night of stars". Foto: Instagram

"Se fue al Fashion Week de Nueva York allá presentó sus diseños de "Five Sins by Mar de Regil", entonces este es un evento que obviamente nos interesa y nos gusta, apoyamos la moda cien por ciento, queremos ver quién va a ganar de todos, aunque todos son ganadores", destacó la actriz de "Pacto de sangre".

Durante la entrevista, difundida por Eden Dorantes, madre e hija también hablaron de su rutina de maquillaje, la que se diferencia diametralmente una de la otra, debido a que Bárbara confesó que prefiere no usar base, mientras que Mar basa su arreglo en tutoriales que la han ayudado a perfeccionar su técnica, mismo motivo por el que ha llegado a corregir a su madre, que no es muy buena para delinearse los ojos.

"Yo sí soy amante del maquillaje, la verdad, yo sí me echo mis ´makeup tutorials´ (tutoriales de maquillaje) para ver cómo va qué, a mí si me encanta y ponérmelo así, todo", intervino la joven de 19 años.

Bárbara de Regil y Mar, su hija, en la alfombra roja del evento de modas "Night of stars". Foto: Instagram

Pero, de pronto, el curso de la entrevista cambió radicalmente cuando uno de los reporteros presentes le preguntó a la actriz que, si en sus planes, estaba el de tener otro bebé, a lo que ella contestó sin chistar que no, motivo por el que le cuestionaron el motivo de su determinación.

"No, estoy bien así, muchas gracias, porque somos muchos, el mundo ahorita está para pensarse bien cuántos hijos quieres traer el mundo, o sea de repente siento que hay una inconsciencia de ´quiero tener cuatro hijos´y llegan a la universidad y dices: ´-¿Ahora qué hago?´, es demasiado gasto, entonces sí hay que tener más consciencia en cuántos hijos vamos a tener; son caros", precisó.

Bárbara de Regil habla de las expectativas que Mar, su hija, para su vida y carrera a futuro. Foto: Instagram

Sin embargo, los argumentos de su madre no fueron suficientemente convincentes para Mar, quien tomó la palabra y confesó que a ella, a pesar de la opinión de Bárbara, sí le gustaría tener hijos y más de uno.

"Yo sí y tres", dijo mientras veía la reacción que ponía su mamá. "La verdad es que mi sueño es ser mamá", confió a la prensa.

A sus 19 años, Mar de Regil ya ha presentado su línea de ropa en uno de los eventos de moda más importantes como lo es la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Instagram

Y aunque eso causó que las y los presentes se enternecieran, de la misma manera de Bárbara, pero aclaró que aunque ella también desea ser abuela y hacerse cargo de sus nietos, aún no es el momento para que su hija dé ese paso porque es mucho lo que le falta por vivir y experimentar.

"Yo los cuidaré ya le dije: ´-Tú me los dejas y te vas, haces tu vida´, pero todavía no, obviamente ahorita no, primero Mar va a cumplir sus sueños, su carrera y ya luego se casa", expresó y aseguró que la expresión "abuela" no le molesta y, de hecho, le parece muy bonita.

"Ser abuela es maravilloso, ser mamá es ser maravillos, ser hija", destacó.

