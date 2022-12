Bárbara de Regil reveló su secreto para estar siempre enamorada de la misma persona

Bárbara de Regil es una de las actrices y modelos más queridas de nuestro país. Producciones como “Rosario tijeras”, “Cabo” o “Blackout” cuentan con ella como su protagonista y eso le ayudó a ganarse el cariño y el reconocimiento del público.

La actriz incluso cosecha más de 8 millones de seguidores en su perfil de Instagram. En dicha red social Bárbara de Regil siempre comparte fotos y videos de su día a día, de sus trabajos o de algunos momentos personales con su hija y su pareja.

Recientemente Bárbara de Regil decidió usar su cuenta de Instagram para realizar una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores. Una de las preguntas que le realizaron a la actriz guarda relación con su pareja y su secreto para estar siempre enamorada.

“Tú me enseñaste que el amor no duele, pero ¿Tú crees en dar segundas oportunidades?”, le consultó una fanática a Bárbara de Regil, a lo que la actriz le respondió: “Creo que cuando amas inevitablemente duele. ¿Segundas oportunidades?. Para mi depende…ejemplo: una infidelidad, golpes o maltratos yo NO daría una segunda oportunidad…pero errores más comunes si, somos seres humanos y cometemos errores y todos merecemos ser perdonados y escuchados. EMPATÍA”.



También le consultaron a la actriz: “¿Cómo haces para estar siempre enamorada de la misma persona?”, a lo que Bárbara de Regil aseguró: “Ayyyy no sé! Yo tengo enamorada de Fer 8 años. Y lit nunca me había pasado. El amor se inventa todos los días…así como le echamos ganas a la vida, pues igual al amor. Importante sus red flags, no las dejes pasar, si no es para ti, y lo SABES….BYE”.



Sin dudas los seguidores de Bárbara de Regil adoran estas rondas de preguntas y respuestas, ya que la actriz se muestra muy real y sin filtros en sus historias, y eso también le ayuda a acercarse mucho más a sus fanáticos.