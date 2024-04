Bárbara de Regil no se quedó callada ante las críticas que algunos usuarios le hicieron a unas recientes fotografías que compartió en sus redes en la que para algunos, luce demasiado delgada.

La actriz de 36 años es amante y promotora del estilo de vida saludable, es disciplinada con el ejercicio y con su alimentación, lo que le ha provocado varios encontronazos en redes, donde cibernautas le han criticado su escultural figura, pues por sus marcados músculos la han comparado con Hércules.

La protagonista de Rosario Tijeras no se ha mantenido indiferente a las opiniones negativas, en varias ocasiones le ha dado respuesta a las críticas, no sólo a las de señalan su figura, sino también a su hija Mar de Regil, quien también ha dado mucho de qué hablar por sus publicaciones en redes sociales.

Lee también: Tunden de Mar de Regil por riesgosa rutina de skincare

La foto de Bárbara de Regil que desató las críticas

Hace unos días, la actriz compartió una serie de fotos en las que presume su marcado abdomen que dejó al descubierto, y mientras los halagos fueron muchos, Bárbara no dejó pasar los comentarios negativos sobre su "extrema delgadez".

Estas fotos de Bárbara de Regil desataron las críticas de algunos usuarios en Instgaram; la actriz no lo dejó pasar.

“La amo, pero yo creo que se le está volviendo una enfermedad”. “Te ves extremadamente delgada, ¿estás bien?”. "Ya está en la exageración Barbarita, ya no te ves bonita tan, pero tan delgada”. "La calaca", se lee.

De Regil señaló en uno de sus estados algunos de estos ataques hacia ella y los criticó.

Lee también: Bárbara de Regil actúa para los haters

“90% de los comentarios son hermosos, y les subo el 10% de lo que no, no porque me importe lo que otros opinen de mi cuerpo, lo comparto porque quiero que veas como ninguna berenjena les acomoda. La gente insatisfecha siempre siempre tiene algo que decir".

La actriz respondió a un par de comentarios:

“Demasiado flaca ya, y esas manos qué pedo”, escribió un usuario, a lo que ella le respondió: “ejemplo, imagínate que le diga a John, demasiado alto y qué onda con tu nariz, está mega rara”.

Una usuaria opinó: “Usted puede hacer su ejercicio todos los días pero ya a nivel de quemarte la piel y con lo delgada que está, no hay por qué enfocarse a ese nivel, porque vuelvo y repito, te vuelves adicto y te lleva a enfermarte mentalmente y entras a la bulimia”.

Bárbara de Regil expone críticas de cibernautas y les responde.

Bárbara le contestó: “ejemplo; imagínate que yo vaya por la vida diciéndole a la gente como a Annita, oye ya tienes mucha grasa, que onda, bájale a los carbos”.





rad