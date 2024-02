Bárbara de Regil actúa para los haters

Bárbara de Regil y Cynthia Klitbo son dos actrices que se han hecho clientes frecuentes de los haters en redes sociales.

La primera, ya sea por criticar a quienes comen fritangas, dar clases motivacionales o defender las pinturas de su hija Mar, y la segunda, por diversos motivos, como que recientemente llamó “flojos” a los adultos mayores.

Ahora que ambas comparten pantalla como parte de la serie LALOLA tienen un mensaje para aquellos que no gustan de ellas:

“A mí que me odien, me suben mi cantidad de seguidores y eso hace que me traigan muchos comerciales, así que si me quieren odiar más, ódienme, yo no tengo ningún problema”, expresa Klitbo en entrevista.

Mientras tanto, para Bárbara este nuevo protagónico de la mano de la plataforma ViX tiene un objetivo, y es precisamente que hablen de ella.

“Este proyecto está hecho para mis haters con mucho cariño. Y espero que agarren muchos memes porque tienen mucho material para sacarme, los reto, quiero ver material de LALOLA, estoy lista para verlo”, apunta.

En los zapatos del otro

Esta serie que llega a la plataforma de streaming mañana, gira en torno a Lalo (Diego Amozurrutia), un “don Juan” que es castigado por una exnovia con una maldición para que viva y comprenda todo lo que implica ser mujer.

Es así que termina convertido en Lola (Bárbara de Regil) con la ayuda de una bruja llamada Circe (Cynthia Kiltbo), cuyo hechizo es el detonante de toda la trama del espectáculo.

Como Lola es la versión femenina de Lalo, no podía ser de la noche a la mañana una mujer seductora y armoniosa en su vestir, sino todo lo contrario. Para ayudarle a construir su personaje, Bárbara tuvo la ayuda de la gente de producción, que no la maquilló o peinó, por eso piensa que sus detractores tendrán mucho de qué hablar.

“El espectador tiene que ver a una mujer que no está cómoda con lo que es y eso le da mucha verdad. Obviamente cuando me vi sí dije, ‘me hubiera puesto un poquito de corrector’, pero no, fue perder el glamour totalmente, como cuando camina con tacones y abre las piernas porque se siente inestable, pero es que no está pensando como una mujer”, adelanta De Regil.

Entre las cosas que sorprendieron en la transformación de Bárbara para interpretar a Lola, es que no sólo tuvo que aparecer desarreglada también usó una energía masculina que su compañera de elenco Epy Vélez, dice haber sentido a su lado.

“Yo no sé qué hacía Bárbara en cuestión energética que cambiaba de un segundo a otro, podíamos estar hablando y de pronto sentía una onda de protección que la habitaba”, señala Epy.

Si bien dentro de la trama de esta serie se tocan temas como el amor propio, la violencia de género, la desigualdad salarial y las relaciones de pareja, para su protagonista esto es circunstancial y no es el objetivo de LALOLA.

“Esta serie no es para que reflexionen sobre todas estas cosas, que sí se tocan pero muy sútil y el mensaje va a llegar después de una risa. Esta serie es pura diversión”, asegura Bárbara.