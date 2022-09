The Banshees of Insherin: la película de Colin Farrel que se llevó ovación de 13 minutos en Venecia

La 79º edición del Festival de Cine de Venecia se ha vuelto noticia en los digitales del mundo gracias a los aplausos que se ha llevado más de un intérprete sobre la alfombra roja. Hace tan solo horas que Brendan Fraser se llevaba seis minutos de palmas del público gracias a su actuación en The Whale y de que Ricardo Darín fuera ovacionado por nueve minutos por Argentina 1985.

Recordemos que Festival de Cine de Venecia es tradición que las películas se clasifiquen según la cantidad de aplausos. Cada año este tipo de puntuación hace emocionar no solo a sus actores sino también a todo el equipo que participó para llevar a la pantalla grande sus trabajos.



El afiche promocional de The Banshees of Insherin. Foto: Twitter @meradini

En esta edición, Colin Farrel destronó a Fraser y Darín con 13 minutos de aplausos gracias a The Banshees of Insherin. La película no sólo lo trajo de regreso al popular Festival de Cine de Venecia, sino que además marcó el regreso del Martin McDonagh. Ellos ya habían trabajado juntos en In Bruges, otro thriller onírico que logró conquistar al público.

De qué trata The Banshees of Insherin

“Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, The Banshees Of Inisherin sigue a los amigos de toda la vida Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson), quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm inesperadamente pone fin a su amistad”, señala la sinopsis de IMDb.



“Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhan (Kerry Condon) y el joven isleño con problemas Dominic (Barry Keoghan), se esfuerza por reparar la relación, negándose a aceptar un no por respuesta. Pero los repetidos esfuerzos de Padraic solo fortalecen la determinación de su antiguo amigo y cuando Colm le da un ultimátum desesperado, los acontecimientos se intensifican rápidamente, con consecuencias impactantes”, agregan sobre The Banshees of Insherin.

Qué dijo la crítica sobre The Banshees of Insherin

Según Steve Pond, de The Wrap, la cinta que tiene a Colin Farrel como protagonista “es su película más tranquila y, en muchos sentidos, la más conmovedora, lo que no quiere decir que no te hará retorcerte en tu asiento mientras te preguntas si está bien reírte de lo que te está lanzando”.

En tanto que Variety clasifica a The Banshees of Insherin como una “fábula oscuramente cómica” al señalar que consiguió “la recepción más larga y ruidosa para cualquier película que se estrene en el Lido esta temporada, al menos según el medidor de aplausos ligeramente poco científico”.