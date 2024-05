Banda MS: de balacera en Polanco a presentarse en el Zócalo

La Banda MS, a lo largo de su carrera, ha pisado varios de los escenarios más importantes de México y Estados Unidos, pero ninguno de ellos tan imponente como el Zócalo capitalino, al que llegarán este próximo 15 de septiembre como parte de los festejos del Grito de Independencia.

Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien dio a conocer que la agrupación mexicana será la encargada de amenizar estas fiestas: “Por cierto la Banda MS va a estar el 15 de septiembre… nada más no se vayan a pasar, no vayan a cobrar mucho, les dijimos”, señalo el mandatario durante la conferencia mañanera del pasado 6 de mayo.

Y aunque la agrupación se ha llenado de éxito y gloria en sus 20 años de trayectoria, lo cierto es que también ha vivido momentos de polémica y angustia, como el atentado que sufrieron hace ocho años, cuando uno de sus integrantes se vio envuelto en una balacera en Polanco.









Lee también AMLO invita a la Banda MS para su último Grito de Independencia en el Zócalo

La madrugada del 2 de julio del 2016, después del concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, el vocalista Alan Manuel Ramírez fue atacado cuando se trasladaba, con dos músicos del grupo, hacia el hotel en el que se hospedaban.

“En la camioneta iban dos músicos, Elías y Jairo, y ni ellos supieron qué pasó en ese momento. Escucharon un estruendo, unos se agachan y Alan es el que dice: ‘me dieron, me lastimó algo’. Entonces se dan cuenta de que estaba herido; no supieron si fue una piedra, una bala, no se supo que había sido”, contó en conferencia de prensa Oswaldo Carrión, primera voz del grupo, el día después del incidente.

Por fortuna Alan sobrevivió al impacto y fue trasladado al Hospital Español. Nunca se supo cuál fue el móvil de la agresión.

“Estamos luchando para que al género de banda se le quite el estigma de regional mexicano. No tenemos nada qué ocultar. No tenemos nada vergonzoso que esconderles. No hay secretos”, aclaró Oswaldo en aquel entonces.

Cuatro años más tarde, en 2020, Ramírez habló por primera vez de lo sucedido y reveló que en los momentos en los que se debatía en la vida y la muerte, pudo ver la figura de Jesucristo por lo que supo que estaría a salvo.

“Recuerdo todo. Recuerdo cuando estábamos agarrando una vuelta prohibida y fue cuando tronó el vidrio de la camioneta y un impacto de bala me dio en el cuello. Cuando cerré los ojos, vi una silueta, pero yo vi el rostro de Jesucristo que me dijo: ‘No te preocupes, tú eres una persona a salvo’. Cuando salí ya iba con los ojos abiertos”, dijo en entrevista para el programa "Al rojo vivo".

Volviendo al presente, los músicos se preparan para el que será su concierto más grande y superar los récords que varios de sus colegas han impuesto en este recinto, como el de Grupo Firme, quienes lograron convocar a más de 280 mil personas durante su actuación en la plancha del Zócalo.

Actualmente el grupo originario de Mazatlán, Sinaloa, cuenta con 16 millones de escuchas en Spotify y tienen con 18 álbumes en su repertorio, convirtiéndolas en una de las más exitosas del país.









Lee también Se lanzan contra Banda MS por nuevo video con Yahritza y su Esencia