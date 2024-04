El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este jueves a la Banda MS para que participe en la verbena popular del Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, la última ceremonia que encabezará.

En su conferencia mañanera de este jueves 11 de abril en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que también busca que, sin dar su nombre, una familia del género de mariachi participe en esta fiesta popular. Indicó que también se presentará una banda de viento de Oaxaca.

“La música de los pueblos es importantísima. Ya estamos buscando, ya estamos viendo, porque ya va a ser el último Grito que me corresponde de Independencia, el día 15, y va a ser de bandas, pero queremos banda de Oaxaca primero, la de Oaxaca, ahí están bandas de lo mejor”, mencionó.

“Luego queremos algo que tenga que ver con mariachi, y quiero una familia que canta, que canta bien, y luego hay una banda, que de una vez, me voy a acordar porque son de Sinaloa precisamente…. MS. Aprovecho para decirles, nada más, no se vayan a pasar, no vayan a querer rayarse, pero aprovecho para decirles que los invitamos, porque se han portado muy solidarios, muy fraternos. Entonces va a ser México, México completamente musical, y si van a estar las bandas de música”, expresó.

