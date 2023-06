Bad Bunny responde a cuestionamientos acerca de su relación con Kendall Jenner

Por primera vez, Bad Bunny habla de su relación con Kendall Jenner, luego de que el cantante ofreciera una entrevista para "Rolling Stone", pues se convirtió en la portada de la revista de este mes, sin embargo, son pocos los detalles de los que el rapero quiso hablar, asegurando que, tras toda la fama que ha obtenido en los últimos años, lo último que le queda es la privacidad de su vida sentimental, la cual no piensas perder, pese a que sus fans muestren hondo interés de conocer lo que ocurre en cada uno de sus días.

Pese a toda la parafernalia, glamour y popularidad que rodea al cantante de 29 años, en realidad, Benito Antonio -nombre de pila de Bad Bunny- es un tipo serio y reservado que, según sus propias palabras, nunca ha sido asiduo a socializar ni contar con una cuantiosa cantidad de amigos, pues desde antes de alcanzar la fama se caracterizaba por ser una persona cerrada: "(Ha sido) un poco complicado a la hora de conocer gente toda mi vida", reconoce en esta entrevista.

Sin embargo, su relación con Kendall Jenner pareciera traerle una nueva perspectiva acerca de la vida pues, desde que comenzó a codearse con importantes figuras de Hollywood, ciudad que ahora frecuenta debido a su noviazgo con la modelo de 27 años, se le ha visto salir con mucha más frecuencia de lo que lo hacía en Puerto Rico, su ciudad natal, al ser captado en reuniones nocturnas y hasta en juegos de baloncesto. Esta no es sólo una afirmación remitida por las pruebas, sino que es un aspecto que el propio "conejo malo" reconoce haber integrado a su vida.

Kendall Jenner y Bad Bunny se divierten en partido de baloncesto. Foto: AFP.

"He tratando de socializar más, conocer a más personas", destacó.

Sin embargo, son sentimientos contradictorios los que compasan al ánimo del cantante, quien alcanzó fama mundial con el éxito de "Soy peor" -lanzado en 2017-, pues así como intenta hacer más amistades y abrirse como nunca antes lo había hecho, también siente una clase de frustración ya no sólo por la presencia de paparazzis, a su alrededor, sino de cualquier persona que haga uso de la cámara de su celular para capturar todo lo que acontece, por lo que consideró que nos encontramos en una época de crisis y transgresión de la privacidad.

“Hoy todo el mundo es paparazzi. Estamos en el peor momento, el peor momento para la privacidad de los demás humanos, no solo de los artistas, sino de los seres humanos”, expresó.

Fue entonces que Bad Bunny consideró que, hoy en día, nadie sabe respetar la privacidad de nadie pues, a la primera provocación, se busca una excusa para sacar el celular y fotografiar a una persona sin su consentimiento, como por ejemplo, -explicó- si alguien frente de la fila viste unos pantalones poco comunes, probablemente una fotografía suya esté circulado en Internet al poco tiempo.

Fue a partir de este argumento que el cantante de "Titi me preguntó" que indicó que, pese a que sus fans desean conocer más pormenores acerca de la relación que sostiene con Kendall Jenner, él no dará su brazo a torcer y seguirá velando por la poca discreción de la que todavía goza, ya que la fama mundial lo ha puesto en el foco público y lo único que le queda por preservar es lo que sucede en su vida privada, sobre todo, a lo que se refiere a la parte emocional.

Por eso, cuando la revista lo cuestionó acerca del momento que vive con "Kenny", famosa por ser una de las integrantes de la familia Kardashian y su trayectoria como modelo, el cantante no negó la relación pero tampoco dio a conocer ningún detalle acerca del amor que comparte con la joven, con la que se le vio por primera vez en febrero de este año.

"La gente sabe todo sobre mí, entonces, ¿qué me queda por proteger? Mi vida privada, mi vida personal. Los fanáticos siempre querrán saber más, pero no me enfoco en eso, siempre voy a seguir viviendo a mi manera". destacó, reconociendo que es consiente que, a lo largo de su relación, seguirán apareciendo noticias sobre su vida, "Sé que algo va a salir. Sé que (la gente) va a decir algo, pero "sigo viviendo", destacó.

