Bad Bunny, el nuevo "Rey del pop", según la revista Forbes

A pesar de las críticas y las polémicas, nadie puede negar que Bad Bunny es uno de los artistas más grandes de los últimos tiempos. Muchos lo han llamado el rey del streaming, el rey del reggaetón y hasta el rey de la música latina; sin embargo, ahora "Forbes" lo ha nombrado como el nuevo "Rey del pop".

El llamado "Conejo malo" protagoniza la reciente edición de la revista, en la que respaldan el nombramiento del cantante por los grandes logros que ha conseguido en estos últimos años y que no son poca cosa, pues ha rebasado los números de la mismísima Taylor Swift en las plataformas digitales, además de colarse en la lista de los más exitosos menores de 30 años.

"Si hay una constante en Bad Bunny, que tiene 29 años, es que todo lo que crea se convierte en un éxito mundial", escribió la publicación en su cuenta oficial de Instagram. "En abril, hizo historia como el primer artista latino en encabezar el festival de música de Coachella. Y lo ha hecho todo cantando únicamente en español", agregaron.









Lee también Bad Bunny triunfa en los Latin Grammy 2023 con el Premio de Música Regional Mexicana

En la entrevista que el intérprete de “Un preview” habló sobre el orgullo que siente por sus raíces y la importancia que significa haber llegado hasta la cima respetando lo que es y a su cultura: "El español es parte de mí, es parte de mi ADN. Me gusta, donde quiera que voy, llevarlo y hablarlo. No porque quiero implantarlo, si no porque eso es lo que soy, dijo.

Nombramiento de Bad Bunny desata la polémica en redes sociales

Sin embargo, el nombramiento del reggaetonero generó una ola de criticas en las redes, pues para muchos de los usuarios esta situación es una falta de respeto para el mismísimo Michael Jackson, quien por muchos años fue reconocido como el único "Rey del pop".

Incluso, tacharon a la revista de falta de seriedad, pues aunque reconocen la trayectoria de Benito, nombre real del cantante, tacharon como una exageración ponerlo al mismo nivel que el fallecido artista: "Pensé que Forbes era serio", "Lo siento, pero el rey del pop sigue y seguirá siendo Michael Jackson", "¿Del pop?, ¿Que no era trap?", "¿Rey del qué?", "¿Rey del pop?, debieron haber olvidado a Michael Jackson", "¿Quién es este conejo?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todos los mensajes fueron en contra del famoso, pues varios lo apoyaron y hasta lo llamaron como un orgullo y una inspiración para los latinos: "Trabajó por eso y representa a América latina", "Una gran inspiración", "Al que le duela", "Arriba Puerto Rico", "¿No que ya no pega?", agregaron.

Lee también ¡Bad Bunny estalla!: se lanza contra canción creada por IA y hace fuerte advertencia a fans