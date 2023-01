Aylín Mujica llora el rechazo de Arturo Carmona, ¿lo flechó integrante de “Acapulco Shore”?

Aylín Mujica considera que tal vez entendió mal las atenciones que Arturo Carmona tuvo con ella en las primeras emisiones de “La casa de los famosos 3”, luego de que protagonizaran un beso, el cual desató los rumores de que la y el participante podrían darse una oportunidad en el amor, sin embargo, el actor ya no es tan atento para con la cubana y, en cambio, parece estar interesado en otra participante, ¿de quién se trata?

Aylín Mujica sí se ilusionó con Arturo Carmona

A casi tres semanas de que “La casa de los famosos 3” iniciara, ya hay polémicas, diferencias, discusiones y, por supuesto, algunas potenciales parejas que podrían consolidarse dentro del reality show de Telemundo; una de ellas parecía ser Aylín Mujica y Arturo Carmona que, desde la fecha de estreno mostraron una buena química, lo que desató que se besaran durante el juego “¿Verdad o reto?”.



Sin embargo, tal pareciera que, mientras la actriz cubana se ilusionó, el actor mexicano no tenía las intenciones de intentar una relación con Mujica, la cual, en una cápsula del show expresó que luego de notar la indiferencia de Carmona, llegó a la conclusión que lo más probable era que hubiera entendido mal el trato que el actor tuvo con ella.

“Cuando llegué hubo un acercamiento entre Arturo y yo, que… igual y yo lo malentendí, yo entendí mal las señales. Él era como muy detallista conmigo y era muy lindo.”, consideró.

Sin embargo, la también conductora aún guarda reservas acerca del comportamiento de Carmona, pues aseguró que, todavía hoy, siente que el actor le dedica miradas que la ponen a preguntarse si, verdaderamente, no existe nada entre los dos.



“¿Qué les puedo decir? Me sigue confundiendo porque son miradas raras, entonces me confundo… pero bueno, lo único que le pido al Universo es que me dé sabiduría para ser inteligente y no volver a entregarme como boba”, dijo a la cámara visiblemente afectada, pues acompañada de su declaración derramó un par de lágrimas.

Arturo Carmona, ¿interesado en otra participante del reality show?

Pero, mientras Mujica atraviesa un difícil momento, debido a que sí estaba interesada en que se diera algo con Arturo, el actor ya puso sus ojos en otra de las concursantes del reality. Se trata de la influencer y exintegrante de “Acapulco Shore” Dania Méndez que, en una de las emisiones del show, transmitido los lunes, viernes y domingos, expresó que Carmona era su tipo de hombre.

De esa manera, parece que tanto Carmona como Méndez se corresponden, pues cuando se le preguntó al ex de Alicia Villareal si tuviera que tener una invitada a la suite, de la cual se hacen acreedor la o el participante más destacado de la competencia, dijo que le pediría a Dania que fuera su invitada especial para compartir una copa de vino.

¿Aylín Mujica está celosa?

De hecho, Dania y Nicole Chávez, que ya han hecho buena amistad, fueron captadas conversando cuando externaban que los celos de Aylín, ante el trato que tienen la influencer y Carmona, eran evidentes.

¿Qué ha pasado en "La casa de los famosos 3"?

Este domingo se elegirá a la o el tercer eliminado del reality, por lo que restarán 16 de 19 personas que entraron a la competencia que, en resumidas cuentas, tiene como objetivo dar a conocer la convivencia que existe entre diferentes estrellas a lo largo de 14 semanas, con una expulsión semanal.

Esta semana fue “El rey grupero” quien obtuvo la inmunidad, por lo que no sólo aseguró su lugar otra semana dentro del reality, sino que tuvo la oportunidad de nominar a Pepe Gámez y salvar a José Rodríguez.

¿Quiénes participan en "La casa de los famosos 3"?

El resto de las y los concursantes de “La casa de los famosos 3” son Paty Navidad, “La Materialista”, Juan Rivera, Nicole Chávez, Aristeo Cazares, Aleida Núñez, Osmel Sousa, José Rodríguez, Liliana Rodríguez, Madison Anderson, Osmariel Villalobos, Raúl García, Jonathan Islas y Monique Sánchez.



¿Qué premio promete el primer lugar de "La casa de los famosos 3"?

En las dos ediciones anteriores fueron Alicia Machado e Ivonne Montero las ganadoras del reality, respectivamente, que promete como premio 200 mil dólares, equivalente a más de 3 millones de pesos.

De cuerdo con Stephanie Valenzuela, primera expulsada de la temporada pasada, las y los concursantes son beneficiados con un sueldo de 100 mil dólares por el simple hecho de permanecer en la casa, una cifra cercana al millón 888 mil pesos.

