Luego de que surgieran algunas especulaciones sobre la ruptura entre Avril Lavigne y su prometido Mod Sun, el representante del también cantante rompió el silencio y finalmente confirmó la separación.

De acuerdo con “PageSix”, el declive de la pareja habría tomado por sorpresa a Sun, quien actualmente se encuentra de gira.

"Estaban juntos y comprometidos desde hace tres días cuando él se fue de gira, así que si algo ha cambiado, eso es una novedad para él", dijo el mánager al portal.

A pesar de que Mod podría haberse enterado de la decisión de Lavigne a través de los medios de comunicación, se reportó que este no regresaría para solucionar la situación y seguirá trabajando.

“El espectáculo tuvo lugar esta noche y mañana y durante el resto de la gira”, dijo.

Aparentemente la ahora expareja se conoció cuando Machine Gun Kelly, el prometido de la actriz Megan Fox los presento.

Lavigne y Sun encendieron las alarmas después de que aparecieran juntos en el 2021, en el video “Flames”: un tema en el que colaboraron y derrocharon química durante la grabación.

A partir de ahí comenzarían un amorío en secreto, posteriormente también fueron fotografiados en galas y a inicios de abril de 2022, Sun compartió con sus seguidores de Instagram que había pedido la mano de la voz de “My Happy Ending” frente al romántico escenario de la Torre Eiffel en París.

“Fue la pedida más romántica y perfecta que podría haber deseado. Estábamos en París en un barco cruzando el Sena. Había un violinista, champán y rosas. Parecía como si el tiempo se hubiera paralizado, como si solo estuviéramos los dos”, dijo la famosa en aquel entonces para “People” .



Avril Lavigne y Mod Sun se comprometen el abril de 2022. Foto: Vía Instagram

A unos meses de ello y tras el anuncio de su boda, fuentes aseguran que recientemente estaban teniendo problemas, lo que los obligó a terminar y regresar en varias ocasiones hasta que se acabó “para siempre”.

Incluso aún se mostraron "amistosos" ayer, 21 de febrero, debido a que se siguen en redes.



Foto: Vía Instagram

¿ Avril Lavigne es captada con un nuevo amor?

Pese a que “TMZ” aseguró que el motivo de la ruptura de Lavigne y Sun no fue una infidelidad, seguidores de la famosa se sorprendieron cuando fue captada con el rapero Tyga, el ex de Kylie Jenner, en Malibu California durante el fin de semana pasado.



En las imágenes se puede ver a la cantante abrazando a famoso, lo que provocó controversia sobre el estado de su relación con Mod.

Pese a que se dio a conocer que el rapero y la rockera habían estado saliendo mucho, no se pudo confirmar si mantienen algo más que una amistad.

También se desconocen los motivos por los que Avril decidió abandonar su compromiso.