“Aventurera” no requirió de Niurka

El enojo de Niurka hacia Irina Baeva, quien la semana pasada debutó como la nueva Aventurera, no es sólo asunto de si la actriz rusa sabe bailar o no, como la cuestionó en sus redes sociales; nos enteramos que la vedette cubana no fue requerida para este musical, que en su momento ella protagonizó, cuando fue pareja del productor Juan Osorio, y que ahora tiene como protagonista a una actriz de la nueva generación que debe desempeñar el personaje principal lo mismo en su etapa de estudiante que de mujer experimentada, en una era donde las vedettes parecen haberse extinguido.

El Haragán, feliz de no ser reconocido en la calle

Luis Álvarez , mejor conocido como El Haragán, es una de las leyendas vivientes del rock mexicano, y aunque muchos han escuchado sus canciones como "Él no lo mató" y "Muñequita Sintética", el músico comparte que hay personas no tienen ni idea de cómo luce físicamente, algo que él disfruta: "Es bueno que la gente no me conozca físicamente porque me da privacidad. Puedo ir al cine, a un restaurante, moverme por una plaza y todo. Si saliera mucho en la tele, tal vez no podría disfrutarlo tanto". Eso sí, apunta que si alguien lo reconoce en la calle está dispuesto a tomarse fotos o dar autógrafos a sus fans.





El Haragán feliz de tener su privacidad. Foto: Instagram.





Uso de la IA ¿no es tema de AMPROFON?

El uso de la Inteligencia Artificial no sólo está en debate, debido a la falta de regulación en distintas industrias; también está poniendo en jaque a autoridades, sociedades e instituciones a la hora de tomar una postura que, quizá, aún no está clara, como ocurre con AMPROFÓN, la asociación que defiende a los Productores de Fonogramas y Videogramas y cuyos representantes todavía no se animan a abordar ni este ni otros temas que están transformando a la industria musical mexicana, en tanto artistas como Paty Cantú y Pepe Aguilar, entre otros, ya se han pronunciado públicamente sobre las ventajas y desventajas de la IA en sus carreras.

