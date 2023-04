Aunque les debe mucho, las telenovelas han alejado a Mane de la Parra del cine

Madrid.- El actuar en telenovelas ha frenando la carrera de Mane de la Parra en el cine, donde hace una década protagonizó “El cielo en tu mirada” y tuvo una aparición en “A la mala”.

Desde entonces ha protagonizado importantes producciones televisivas, como “Corona de lágrimas” y “La reina soy yo”, pero cree ya debe estar más cerca de películas.

En septiembre, si las cosas salen como planea, estaría filmando un drama estadounidense con locaciones en México, de la cual se reserva detalles: “Quiero regresar a ello,poder tomar un personaje en cine es algo que llevo buscando hace mucho tiempo

“Hay una parte de que como he estado participando en muchas telenovelas, muchas veces los productores te asocian a ello y ha costado trabajo, pero soy actor y a la hora de la hora también pensaban eso en el teatro musical e hice "Mentiras" por dos años”, apunta.

Considera que su objetivo ya se está logrando, aunque también dice que habido un poco de mala suerte en regresar al mundo del largometraje.

“Porque proyectos de cine que estaba por hacer, pues me he metido a telenovela y por calendario no he podido seguir. En septiembre hay algo de una productora americana a filmar en México, ojalá se haga por eso de que del plato a la boca, se cae la sopa”, subraya.

Mane de la Parra debuta en el futbol

Con una rotura en la zona de meniscos, Mane de cumplió su sueño de jugar con estrellas del balompié internacional.

Hace unos días al actor y cantante le diagnosticaron el dolor en una de sus extremidades, pero eso no afectó su rendimiento en el evento Encuentro de las Estrellas, el cual reúne a integrantes del medio artístico y ex jugadores profesionales.

Los partidos se realizó hoy en el marco de la entrega de los Premios Platino, que anualmente reconoce lo mejor de las películas y series de Iberoamérica.

Fernando Llorente y Claudio López fueron algunos de los ex jugadores presentes en el evento.

“No pasa nada porque está roto ya y no podía perderme la oportunidad de jugar con estos jugadores que vi en televisión”, expresa.

Mane cantará este sábado durante la 10 entrega del Premio Platino que se realizará en la capital española.

