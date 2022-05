Atala vuelve a Azteca: “Creí que estaba vetada”

Atala Sarmiento dijo recientemente en redes sociales creer estar vetada de Azteca por las diferencias que hubo entre ella y la líder del programa Ventaneando, Pati Chapoy, pero de nuevo se encuentra trabajando y ahora lo hace desde República Dominicana en el nuevo reality de la televisora.

En entrevista, Atala contó cómo la llamada de un ejecutivo de Azteca fue la causante de su regreso a la empresa, a través del programa Soy famoso ¡sácame de aquí!

“Un ejecutivo me llamó, no lo esperaba. Yo había dicho en Instagram que sí volvería a trabajar con Azteca pero que no creía que eso fuera posible porque tenía la percepción de que estaba vetada, no necesariamente por la empresa, en realidad no terminé mal con ella, pero sí creía que por algunos equipos de trabajo yo no podría volver”.

Sarmiento señaló que hasta el momento no ha hablado con ninguno de sus excompañeros de Ventaneando, pero que de ser requerida su presencia en el show de espectáculos —del que salió abruptamente en marzo de 2018—, lo haría porque a la hora de trabajar es una persona extremadamente responsable.

“Aquí no se trata de equipos, se trata de echar a andar un proyecto de una televisora de la que somos parte todos, así que importa más hacer sinergia que cuidar intereses particulares o seguir preferencias personales o temas privados. No tengo inconveniente en verlos o en ir a su programa, si la empresa requiere de mí para ir a hacer promoción a ciertos espacios, yo voy, así se sientan incómodos conmigo”, enfatizó.

El pleito con Chapoy, según un video publicado por la misma Atala en YouTube, se debió a un contrato entre ella y la televisora, que la cabeza de Ventaneando la apuró a firmar, o de lo contrario, debía dejar el programa. Luego, Chapoy “le canceló una cita repentinamente”.

Chapoy negó estar detrás de la salida de Sarmiento: “Ella renunció”, dijo entonces.

Aunque con el reality que inició esta semana Atala estará en las pantallas mexicanas, la conductora es firme al decir que eso no significa volver a radicar en el país, ya que su vida está en Barcelona, ciudad española a la que se fue a vivir en 2019.

“Cuanto termine esto me regreso. Ni siquiera he ido a México, de Barcelona volé a Dominicana. Quizás cuando me vaya haga una escala en México para ver a la familia y amigos”.