Astrid Hadad celebra el 10 de mayo con show que conmemora a las madres

La actriz y cantante Astrid Hadad reflexiona un poco sobre la figura de la madre, y considera que el significado que le hemos dado como símbolo de amor incondicional es tan fuerte, que ha anulado el hecho de que las madres también son mujeres, por eso quiere abordar este tema en su espectáculo "Besos de fuego", que presentará el 12 de mayo en la Terraza Bichicori con motivo del Día de las Madres.

"Siempre lo digo porque luego creemos que las mamás nada más tuvieron hijos y nunca pasaron por los problemas de amor, por las decepciones, las traiciones de amor, porque todos los que hemos amado hemos pasado por eso y yo siempre lo he recordado en mis espectáculos, de cómo vemos a las mamás como si estuvieran desprovistas de sensualidad, de cierto tipo de sentimientos menos el maternal y eso no es cierto, por supuesto que son mujeres como cualquier otra, que ha vivido y sentido intensamente y también han sufrido por amor".

En este espectáculo Astrid ha incluido canciones de Agustín Lara y Guty Cárdenas en honor de su madre, de éste último porque además forma parte de la trova yucateca que es la música con la cual creció y la cual combina con algunas canciones contemporáneas como La muerte chiquita, que habla sobre el orgasmo "eso que de pronto creemos que las madres no sintieron".

"Es un espectáculo donde canto boleros, tangos, canción ranchera y son, y se nos ocurrió presentar por el Día de las Madres porque las mamás también amaron apasionadamente, también sufrieron por amor, también tuvieron estas intensidades. Le puse Besos de Fuego recordando un poco lo que eran las escenas de la época de oro del cine mexicano, donde aparecían estas boleristas cantando con trajes muy peculiares, pues eso es lo que voy hacer"

Para Astrid un escenario como el de la Terraza Bichicori es el ideal para un show como éste, que es muy íntimo, donde la bohemia y la nostalgia se da muy bien porque las canciones que lo componen nunca pasarán de moda.

Como ya es su costumbre, Astrid Hadad comentó que el espectáculo también habrá algunos de sus espectaculares vestidos, los cuales no sólo funcionan para hacerla destacar en el escenario, sino que por sí solos ya están contando una historia y son elementos que la han hecho legendaria dentro del teatro de cabaret.

"Eso es lo mío, antes trabajaba teniendo todo enfrente de la gente y me lo iba poniendo y quitando delante de ellos, así van a ser algunas cosas en este espectáculo pero en otros momentos me voy a cambiar completamente porque hay que lucir ciertos vestidos. La gran mayoría de los atuendos que he diseñado son conceptuales y cuentan una parte de la canción o de la historia que quiero decir, o a veces hacen el contrapunto".

Para Astrid Hadad es muy importante seguir ganando espacios para el teatro de cabaret, porque considera que es un género que es muy poco conocido y comprendido por la gente, pero gracias a que ella también complementa sus espectáculos con elementos visuales, comenzando por el vestuario, ha tenido la posibilidad de presentarse desde en foros muy pequeños hasta plazas como el Zócalo de la Ciudad de México.

"Pero eso no me quita que yo siga trabajando en lugares pequeños, porque adoro estar con la gente tan cerca y hacer esta conexión que es como 'orgasmica', cuando uno tiene al público a pocos centímetros".

Astrid celebra que ya la actividad teatral esté retomando su ritmo normal, porque aunque tuvo la posibilidad y la experiencia de presentar un espectáculo vía streaming, para ella nada se compara con actuar en un escenario con público en vivo, por eso ya está preparando una gira por el interior de la República.

melc