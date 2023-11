Así serán los especiales de "Doctor Who" que estrenan en Disney +

"Doctor Who", la icónica serie británica de ciencia ficción, celebra su 60 aniversario con el estreno de tres especiales en Disney+.

Esta serie, que comenzó su emisión en 1963, se ha mantenido como un referente en el género de ciencia ficción y aventuras, capturando la imaginación de generaciones con sus historias de viajes en el tiempo y el espacio.

El regreso de David Tennant al papel del Doctor es una de las sorpresas más emocionantes para los seguidores de la serie, pues marca un emocionante puente entre el pasado y el futuro de "Doctor Who".





Los tres especiales de aniversario prometen ser un hito en la historia de la serie. El primero, "La bestia estelar", estará disponible a partir del 25 de noviembre; seguido por "La salvaje lejanía azul", el 2 de diciembre; y finalmente, "La risa", disponible el 9 de diciembre.

Estos episodios no solo marcarán el regreso de Tennant, sino que también introducirán a Ncuti Gatwa como el Decimoquinto Doctor, marcando otro hito importante como el primer Doctor Who negro de la saga.

El reparto de estos especiales de Disney + incluye a Yasmin Finney y Neil Patrick Harris.

"Doctor Who" ha sido más que una serie de ciencia ficción; es una exploración de temas como la identidad, la moralidad, y la humanidad. Cada Doctor ha aportado una perspectiva única a estos temas, y los especiales prometen continuar esta tradición.

La serie también es famosa por su uso creativo de la ciencia ficción para explorar diferentes períodos históricos y futuros imaginarios; y también para la creación de algunos de los monstruos y alienígenas más icónicos de la televisión, como los Daleks y los Cybermen.

Los especiales de "Doctor Who" en Disney+ no solo celebran un hito importante para la serie, sino que también ofrecen una oportunidad para que los nuevos espectadores descubran por qué "Doctor Who" se ha mantenido como un fenómeno cultural global durante seis décadas.