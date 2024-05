Así se vivieron las primeras noches de Los Bukis en Las Vegas

Luces, casinos y la música de Los Bukis, fue lo que muchos vivieron este fin de semana con el inicio de la residencia musical de esta icónica agrupación en la ciudad de Las Vegas.

Los mexicanos hicieron historia al inaugurar, este pasado 3 de mayo, la primera residencia de este tipo completamente en español y cabe destacar que durante todo el fin de semana las entradas estuvieron agotadas.

La agrupación, liderada por Marco Antonio Solís, puso a cantar a todos los asistentes con un recorrido por todo su repertorio que incluyó éxitos como "Quiéreme", "Yo Te Necesito", "Morenita" y su icónico himno "Tu Cárcel", entre otros temas.





Marco Antonio Solís deleitó a los asistentes con canciones como "Tú Cárcel", una de las más coreadas. Foto: Cortesía: Live Nation





En las redes sociales circularon algunos videos del espectáculo, en los que, los asistentes al evento destacaron la impresionante producción. Y es que, la banda, inició el espectáculo proyectando en un enorme telón blanco "Welcome. Los Bukis", mismo que después se materializó en un letrero de luces.

En el escenario se podía ver a los músicos, cada uno en su propio pedestal y, al centro, El Buki, vestido con un traje azul con brillos a juego del de sus compañeros y la banda en la cabeza que lo caracterizó durante esta etapa de su carrera.

El concierto arrancó en medio de los gritos y aplausos de los fans, quienes, ni un momento , dejaron de corear sus canciones y hasta bailar con ellos.

En la enorme pantalla comenzaron a aparecer diferentes fotografías que servían como testigos de su amplia trayectoria por los escenarios musicales.

En plataformas como TikTok, los halagos no pararon de lloverles; incluso, hubo quienes les agradecieron por traer de vuelta la verdadera música mexicana: "Qué producción", "Estos hombres si saben de música empresarial", "Su Majestad Los Bukis", "Se me pone la piel de gallina", "Impresionante, la verdadera excelencia musical", "Súper producción, me dejaron sin hablar", "Lo máximo. Los Bukis por siempre y para siempre", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.









Marco Antonio Solís, Joel Solís, Roberto Guadarrama, Eusebio “Chivo” Cortés, Javier Solís, José Guadarrama y Pedro Sánchez, continuarán con esta residencia los próximos 8, 10 y 11 de mayo, para regresar en julio próximo con cinco conciertos más los días 12, 13, 17, 19 y 20. Posteriormente, cerrarán su estancia en la llamada "Ciudad del pecado" con varios show programados para el 13, 14, 18, 20 y 21 de septiembre.

