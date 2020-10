Así se veía Chadwick Boseman en su última película antes de morir

La muerte de Chadwick Boseman el pasado 28 de agosto conmocionó al mundo. Antes de fallecer, el actor grabó una última película titulada "Ma Rainey's Black Bottom", y Netflix ha lanzado las primeras imágenes del filme.

"Aquí está el primer vistazo a Viola Davis y Chadwick Boseman en Ma Rainey's Black Bottom, basada en la obra de August Wilson y dirigida por George C. Wolfe", escribió la plataforma en Twitter. Davis da vida a una cantante, mientras que Boseman encarna a un músico de su banda.

