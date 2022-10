Así lucirían los rostros de las Kardashian sin cirugías ni inyecciones

Pese a que pareciera que la inteligencia artificial es un invento del nuevo siglo, en realidad, vio la luz desde 1956, sin embargo, sus logros han sido más evidentes en los últimos años, al grado que ya no sólo se utiliza con fines científicos, sino que también se ha recurrido a esta herramienta computacional para descifrar el aspecto de quienes ya no están en vida y, más recientemente, las Kardashian han sido las víctimas de estos dispositivos, pues se recrearon sus rostros para conocer cómo lucirían sin intervenciones estéticas ni inyecciones faciales.



La familia Kardashian se dio a conocer en 2007, cuando “E!” lanzó la primera temporada de “Keeping up with the Kardashian”, el reality show sobre la vida de Kourtney, Kim y Khloé, que las llevó a darse a conocer mundialmente, impulsando sus carreras y las de sus hermanas menores que, al inicio del programa, eran tan sólo unas pequeñas niñas; ahora, Kendall y Kylie se destacan en el medio gracias al modelaje y los negocios sobre maquillaje, respectivamente.



A lo largo de las 20 temporadas del reality, que llegó a su fin en 2020, además de ser testigos de la vida sentimental de cada una de las integrantes de la familia, también pudimos percibir el cambio que sufrieron los rostros de las Kardashian, incluyendo su madre, Kris Jenner, quienes a lo largo de los años se sometieron a diferentes tratamientos estéticos para mejor su aspecto o, mejor dicho, asemejarse más al modelo canónico de belleza que impera en nuestra sociedad.



Fue a través de estas herramientas que un grupo de expertos que manejan el uso de inteligencia artificial (IA) se dio a la tarea de desentrañar cómo lucirían las Kardashian sin operaciones ni inyecciones. El video donde se contempla a la familia concediendo una entrevista a Sandy Cohen, hace dos años, con motivo del final de las filmaciones de “Keeping up with the Kardashian”, fue el que sirvió como material para la recreación de sus rostros que necesitó del uso de tres programas de IA para llegar al resultado difundido en “Vandahood Live”, canal de TikTok de los expertos australianos.



De acuerdo a estos jóvenes, requirieron de una semana para recrear el rostro sin intervención alguna de las integrantes de la familia, pues aseguraron que cada una de ellas vivió el proceso de modificaciones estéticas en diferentes edades y, además, algunas habían visitado el quirófano con más frecuencia que otras y, sobre todo, trataron de prestar atención a los cambios que su rostro pudo sufrir naturalmente a lo largo de los años.

En el video, los tiktokers indicaron que los cambios más radicales lucían en el rostro de Kilye Jenner y Khlóe Kardashian, refiriéndose específicamente a los labios y nariz, respectivamente. De hecho, ambas han hablado y reconocido las modificaciones que han producido para cambiar el aspecto de esas zonas faciales. Además, cabe destacar que durante el video Kendall no aparece, pues siempre se ha consideraro como la hermana que ha conservado su rostro intacto, también se destaca que Kourtney luce igual con y sin las herramientas de IA. ¿Qué opinas tú?

